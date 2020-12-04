【宏觀中國】養老基金入不敷支　中國生育率快跌破警戒綫

近年國內雖鼓勵生育，並放開了二胎政策，惟成效不彰。民政部在《十四五規劃建議輔導讀本》表示，中國人口發展進入關鍵轉折期。

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一旦生育率低於1.5，意味著跌破警戒綫，尤其一旦跌破警戒綫，低生育率將會自我強化，猶如掉入陷阱，所以有「低生育陷阱」之說。

目前，中國總和生育率為1.5左右，遠遠低於世代更替水平。若考慮到全面二孩政策紅利的消退，未來總和生育率或會更低。參考2019年日本總和生育率僅為1.36，韓國僅為0.92，雙雙跌破警戒綫。

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中國的人口形勢，雖然沒有日本和韓國如此嚴重，但兩個國家的發展充分證明，人口生育率一旦跌破警戒綫，就很難再回來了。中國社科院報告曾預測，到2028年，中國人口可能會首度出現負增長。

人口形勢逆轉，乃至負增長，將會帶來多個影響。

第一，勞動力人口減少，老齡化人口增多，必然對經濟增長形成拖累，同時加大財政和整個年青一代的負擔。

中國的養老金採取的是「現收現支」模式，年輕人繳納的養老金用於老年人的養老，未來一旦養老金收支出現缺口，這一代年輕人未來的養老金將成了難題。早在2016年，就有7個省份就已出現當期養老基金收不抵支，包括河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、湖北、青海。

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據測算，到2022年，半數省份養老基金將入不敷支，其中個別省份累計結餘耗盡風險加大。為解決這一問題，國企收益補貼養老金已經在推進，而養老金中央統籌制度也已落地，南方等個別富裕省份成了主要貢獻者。

第二，延遲退休已經箭在弦上，離落實為時不遠。

其三，出生人口減少，人口一旦負增長，必然會拖累資產價格。以房地產為例，年輕一代乃房價的重要支柱。對於人口流入的大城市影響尚不明顯，但沒有人口收入能力的三四綫城市，可能會面臨接盤的壓力。

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記者：林衛