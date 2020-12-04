【消費優惠】Mikiki、卓爾廣場及屯門錦薈坊推購物獎賞　消費最多送iPhone12

▲ 新地（00016）旗下商場Mikiki、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊，推出多項購物獎賞。

新地（00016）旗下商場Mikiki、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊，推出多項購物獎賞。由即日起至2021年1月3日，分別推出「冬日購物賞」及「秋冬美顏賞」優惠，只要消費滿指定金額，可獲贈商場購物贈券或指定商戶現金券。

Mikiki「冬日購物賞」：

獎賞1：會員於場內指定商戶即日以電子貨幣消費滿800元，即可獲贈100元指定商戶現金券，但必須包含指定食肆商戶的消費，每日名額10個。

獎賞2：會員於場內指定商戶即日以電子貨幣消費滿1,500元，即可獲贈200元指定商戶現金券，但必須包含指定食肆商戶的消費，每日名額10個。

獎賞3：會員於場內指定商戶即日以電子貨幣消費滿8,000元，即可獲贈1,500元Mikiki商場贈券，每日名額3個。

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屯門卓爾廣場「秋冬美顏賞」：

獎賞：會員於場內指定美客及個人護理商戶商戶即日以電子貨幣消費滿1,000元，即可獲贈100指元定商戶現金券，每日名額5個。

屯門錦薈坊「冬日購物賞」：

獎賞：會員於場內指定珠寶鐘錶、影音器材及家庭電器商戶即日以電子貨幣單一消費滿5,000元，即可獲贈500元指定商戶現金券，每日名額5個。

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累計消費金額最多 獲贈iPhone 12

另外，上述三個商場由即日起至12月31日，分別設有「最高激買賞」。會員於場內指定商戶以電子貨幣消費，並憑有效發票成功登記積分，推廣期內累計最高消費金額的會員，即可獲贈禮品，包括iPhone 12、PlayStation 5，以及珠寶鑽飾等。

責任編輯：馬意文