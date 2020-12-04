【航運股】集裝箱運費飆升航運股造好　中遠海發一度升近9%

▲ 中遠海發（02866）、中遠海控（01919）等航運股今日股價造好。

中國商務部發言人高峰昨日（3日）在商務部例行新聞發布會上特別指出，最近集裝箱短缺，間接推高海運運費飆升，加上國務議常務會議近日就區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）落實投資負面清單承諾，清單以外不得新增外商投資限制，各種市場利好消息帶動航運股上升，中遠海發 （02866） 、中遠海控 （01919） 等航運股造好。

中遠海發 （02866） 曾升近9%，盤中高見1.27元，股價創一年以來新高。中遠海控 （01919） 曾升4%，盤中高見7.5元。中遠海能 （01138） 升0.9%。中集集團 （02039） 曾升逾2%。

另外，廈門港務 （03378） 股價創近六個月來新高，報0.97元，報4.3%。珠江船務 （00560） 升2.1%，報0.97元。中國外運 （00598） 升1.8%，報2.9元。

集裝箱短缺將持續到何時？

據內地媒體昨日報道，有消息人士指，深圳鹽田港集裝箱確實出現短缺，主要是電商、防疫等物資缺箱，集裝箱運輸需求強勁，預料將持續到明年農曆新年和第二季度。

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編輯﹕賴奕羚