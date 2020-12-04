【港股追蹤】碧桂園銷售未見大反彈 股價失守10元大關

內房企業每逢月初，都會公布上一個月的賣樓數字，給予市場更大的透明度，昨日（3日）兩隻內房龍頭碧桂園（02007）及萬科企業（02202）均發布了11月份的銷售數據，兩間公司上月同樣錄得超過570億元人民幣的合同銷售，但按年相比，萬科按年上升5.5%，碧桂園則按年跌5%，惟兩隻股份股價今早齊齊報跌，碧桂園更失守10元的支持位。

碧桂園公布，11月份實現合同銷售金額571.4億（人民幣，下同），按年下跌5%；期內合同銷售建築面積約661萬平方米，減少9%。

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公司同時公布，昨日向執行董事楊志成及宋軍分別授予24.88萬份及13.05萬份購股權，合共約37.93萬份購股權。每份認購價10.332元，有效期至2030年12月2日止。

萬科企業上月銷售表現較碧桂園為佳，合同銷售金額575.4億元，按年上升5.5%；期內合同銷售面積394.4萬平方米，按年增加8.2%。

總結今年首11個月，集團累計合同銷售金額6,026.1億元，按年增長5.1%；涉及銷售面積約4,025.3萬平方米，同比增加8.9%。

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記者：葉志偉