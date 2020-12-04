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【新冠疫苗】飛去英國打疫苗？印度旅行社收大量查詢

環球社會熱點 12:37 2020/12/04

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英國政府批准輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗，英國人料可於下周起接種新冠疫苗。有外媒報道指，印度旅行社接獲大批印度人查詢，飛往英國接種新冠疫苗的可行性。有印度旅行社指，已計劃推出疫苗旅行套餐。

英國政府周三發表聲明指，接受英國藥品與保健品管理局（MHRA）的建議，批准使用輝瑞疫苗。英國政府指，民眾下周起可接種輝瑞疫苗。英國早前已訂購4,000萬劑輝瑞疫苗，料可供2,000萬人打兩劑。

拜登稱願公開接種 惟先要證實安全 【下一頁】

印度最大通訊社PTI指，有旅行社表示，接獲大批印度人查詢他們「如何、何時、是否」可前往英國接種疫苗。

該旅行社指已向客戶表明，在現階段討論印度人是否可以在英國接種疫苗，尚言之過早，因在英國會由當地長者及醫護人員先行接種疫苗。

拜登：美國人不需永遠戴口罩 戴100日便可 【下一頁】

EaseMyTrip.com聯合創辦人兼行政總裁皮蒂（Nishant Pitti）指，公司正在等待英國政府公布，是否會對要來接種疫苗的旅客實施強制檢疫，以及印度護照持有人，是否有資格在英國接種疫苗。

皮蒂指，公司正在計劃為有意前往英國進行疫苗接種的客戶推出套餐。他指，正與航空公司、位於倫敦的酒店、醫院等作磋商。

責任編輯：林嘉莉

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