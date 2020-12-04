美滙下試90關 10年債息迫1厘的啟示

美元弱勢持續，美債息反覆趨升，可能是全球股市以至所有資產投資者最值得關注的課題。反映美元兌一籃子貨幣的美滙指數昨低見90.5，再創逾2年半新低；美國10年債息一再迫近1厘關口，市場一面倒預期破位再上。

美滙軟、債息升，最直接的結論是資金風險胃納上漲的訊號。美股為首全球股市，近日熱炒疫苗短期面世，並開始大規模接踵，經濟明年逐步重回軌，通脹回升。

通脹回升，美國聯儲局超低息、買債放水預期不變甚至加碼，美元實質購買力下降，美元弱勢料難扭轉，美滙90關並非支持位。

資金棄債轉股 垃圾債息創新低

另方面，經濟復甦及通脹預期則繼續推升美國長債息，10年債息早前高見0.98厘，為3月疫情高峰期以來最高。美債息升價跌，部份反映市場預期民主黨拜登新政府上場前後，勢將尋求推出大規模刺激經濟方案，無可避免增發新債為財赤埋單。主要亦反映資金採取全攻策略，棄債轉股。

資金風險胃納高企，不單在美股及環球股市屢創新高反映。美國垃圾債息昨跌至4.45厘，今年第2度創紀錄新低；一度為歐債危機主角的葡萄牙10年債息曾跌至零息，印尼10年國債亦跌至2年多以來低位。歐元及印尼盾過去1個月同升近4%，投資者不計信貸評級較低買入其國債，主要動機是值賺滙價升值。

亞洲股滙齊升 黃金意外下跌

相同情況亦在亞股全綫出現，日、韓、台股過去1個月大升10%至逾16%，經貨幣升值調整回報達11%至21%；港元聯滙制下兌美元不變，同期約升7%，北亞股市中較落後。

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至於黃金原應受惠於弱美元及通脹預期，但投資黃金沒有利率回報，債息趨升亦增加持金的機會成本，現貨金價本周一度跌空穿1,800美元，見4個多月低位，並非偶然。

撰文：劉德斌