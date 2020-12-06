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【香港疫情】消息：香港今日新增近100宗確診 第四波疫情仍嚴峻

Hot Talk 13:44 2020/12/06

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香港周六（5日）新增101宗確診個案，其中29宗屬本地源頭不明個案。

第四波疫情確診個案繼續增加，消息指，香港今日（6日）新增近100宗確診個案，當中約50宗屬昨日的初步確診宗數，反映香港疫情仍然嚴峻。若單計周六（5日），香港新增101宗新增確診個案，是連續兩日錄得過百宗確診，當中92宗屬本地個案，29宗源頭不明。

據衞生署衞生防護中心周六公布，香港新增101宗確診個案，其中18宗與跳舞群組有關。29宗源頭不明個案中，1宗涉及民生書院學生，衞生防護中心已勸喻學校停課。另外，食店譚仔三哥亦有員工確診【下一頁】

即睇最新社區防疫措施，違限聚令罰款將升至5000元【下一頁】

周五（4日）本港新增112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明，創4個月以來新高；初步確診個案亦有逾80宗。

早前有4名確診患者於潛伏期間到訪紅館，並觀看張敬軒演唱會，其中兩人的家人比他們較早發病，相信染疫是與家人相關，而另有2人是不明源頭個案，又指現時暫看不到場地有爆發，因暫未可以肯定有關人士發病是與表演有關。

即睇張敬軒月租20萬元二級歷史大宅【下一頁】

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責任編輯：謝卓榮

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