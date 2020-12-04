【大行點睇】信義玻璃16億元收購中國玻璃 瑞信維持跑贏大市評級

信義玻璃(00868)日前宣布，向同業中國玻璃(03300)提出要約，按每股0.9元收購中國玻璃全部已發行股份，以及全部尚未行使可換股債券，並註銷全部尚未行使購股權。股份要約將涉及18.1億股股份，股份要約之價值約為16.29億元。信義玻璃認為，收購可擴大浮法玻璃的產能及集團的地域覆蓋範圍，從而增加其市場份額，亦預期收購事項亦將提高生產效率及節省採購成本、生產成本及固定成本。交易完成後仍會維持中國玻璃上市地位。

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瑞信亦看好這宗本港兩大玻璃股之間的交易。該行指，收購作價相等於中國玻璃歷史市盈率約19倍。以中國玻璃目前產能計，其市佔率約5.7%。信玻可藉此收購，把市佔率增至25%，鞏固在行業的領導地位。瑞信又指，收購有助信玻控制採購成本，推動明年盈利增速提高，觸發價值重估。

除了受惠收購，瑞信指信玻續受益於旗下信義光能(00968)的表現。結合兩因素，瑞信把信玻今年至2022年的每股盈利預測，上調8至13%，並維持該股「跑贏大市」評級，目標價上調49%至21元。信義玻璃中午報17.68元，上升0.8%。

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