華米發表Amazfit GTS 2 Mini　支援心率、血氧監測功能

▲ 小米手環代工商華米日前再在中國市場發表 Amazfit GTS 2 Mini，而廠方發言人早前亦已確認稍後將推出國際版。

近年，小米手環代工商華米相繼推出多款可穿戴裝置，日前再在中國市場發表 Amazfit GTS 2 Mini，而廠方發言人早前亦已確認稍後將推出國際版。Amazfit GTS 2 Mini配備1.55吋AMOLED螢幕，同時提供超過50款錶面設計選擇，其外型更似足Fitbit智能手錶，相當吸引。

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Amazfit GTS 2 Mini配備354 x 306解像度的1.55吋AMOLED觸控螢幕，採用鋁金屬錶殼，而錶身有黑色、粉紅和銀色3款顏色可供選擇。不過，其錶底則為塑膠，擁有5ATM防水能力，鋁金屬和塑膠錶身的重量只有20g。此外，Amazfit GTS 2 Mini內置220mAh電池，以磁吸式充電，可支撐7天的重度使用，而基本手錶模式則可使用21天。

Amazfit GTS 2 Mini的功能齊備，包括華米自家的PPG生物光學感應器，提供全天候心率和血氧監測，同時，產品亦有內置加速度感應器、陀螺儀、電子羅盤、環境光感應器、震動摩打和咪高峰等。

除了一般的訊息和來電提示、鬧鐘等基本功能外，Amazfit GTS 2 Mini內置用作運動追蹤的GPS和GLONASS，支援70種運動模式自動偵測，擁有心率、血氧水平和睡眠狀態監測，亦有月經週期和壓力監測。用戶亦可使用華米開發的PAI評分系統，了解自己的運動鍛煉水平。而其他功能還包括音樂播放和相機拍攝操控、小米的小愛語音助理，而內置的NFC晶片，讓手錶可用作流動支付、交通車費或支付寶交易。

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Amazfit GTS 2 Mini將於本月10日在中國率先上市，定價為699元人民幣（約港幣828元），不過國際版的售價和上市日期則仍有待確認。

責任編輯：施雯雯