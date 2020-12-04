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【港股追蹤】摩笛又吹奏 大摩睇好兩隻物管股

股樓投資 12:32 2020/12/04

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第四季有多間內房企業分拆物管業務上市，最新則有中國恒大（03333）分拆的恒大物業（06666）。至於早前由合景泰富（01813）及世茂集團（00813）分拆的兩隻物管股，上市不足兩個月已有大行睇好，兩隻股份股價今早齊齊逆市上升，其中世茂服務（00873）更升超過5%，合景悠活（03913）則升約1%。

大摩最新發表研究報告，指合景悠活去年管理的商用面積達330萬平方米，預期2020年至2022年可分別增至400萬、1,200萬及1,350萬平方米，帶動收入年複合增長率達72%，預期公司可受惠母公司興建中的投資物業。

【港股追蹤】長城汽車兩日跌近10% 大行仍睇好前景，詳情請按見下頁

該行推算，集團到2022年，盈利可達8.98億元人民幣，主要受惠收入、毛利增長，亦相等於2020件2022年盈利年複合增長率達69%。另外，併購公布、股權激勵計劃的推行，均可成為股價的催化劑，故首度給予公司「增持」評級，目標價8.34元，以現價計，有超過40%潛在升幅。

同樣獲摩笛吹奏的尚有世茂服務，大摩認為公司盈利增長強勁，又有有母公司支撐，預計集團於2019至2022年度盈利年複合增長率，可達為4%，主要由併購物管業務，及擴展社區增值服務等所帶動。同樣首次給予股份「增持」評級，目標價17.49元，與以現價仍有超過30%距離。

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記者：葉志偉

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目標價 香港股票 合景悠活（03913） 人民幣 世茂服務（00873） 恒大物業（06666） 世茂集團（00813） 中國恒大（03333）

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