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【新冠疫苗】法國下月展開大規模接種 承諾全民免費

環球社會熱點 12:05 2020/12/04

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法國政府周四（3日）宣布，將於下月起展開大規模新冠疫苗接種計劃。

輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗獲英國政府許可，英國人料可於下周接種輝瑞的新冠疫苗。法國政府周四（3日）宣布，將於下月起展開大規模新冠疫苗接種計劃，並承諾所有民眾都可免費接種新冠疫苗。

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法國總理卡斯泰（Jean Castex）表示，候選新冠疫苗目前仍有待歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA）批准，但他預計法國將可於數周内展開大規模疫苗接種。

卡斯泰指出接種計劃將會分為三階段，首階段（明年1月起）會安排約100萬名養老院長者及護理人員率先接種；第二階段（明年2月起）會按年齡及健康狀況安排約1,400萬高風險人士接種；第三階段會安排其餘民眾接種。

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法國政府已在明年的社會保障預算中預留15億歐元（約141億港元）的資金，確保所有獲社會保障的民眾都可免費接種疫苗。卡斯泰更表示接種計劃為自願性質，法國人可自行決定是否接種疫苗。

法國政府向多間藥廠訂購約2億劑疫苗，足夠為1億人接種疫苗。按法國約6,600萬人口計算，所有人都可獲供應新冠疫苗。

但益普索（Ipsos）為世界經濟論壇進行的民調顯示，僅有59%的受訪法國人表示會接種疫苗，明顯低於英國的85%及美國的67%。

責任編輯：鄭錦玲

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