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3確診患者11月28日曾到紅館 檔期為張敬軒演唱會

環球政經 11:56 2020/12/04

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新冠肺炎第四波疫情嚴峻，確診個案持續上升，昨日（3日）新增90宗個案當中有79宗是本地感染，31宗感染源頭未明。

【新冠肺炎】 港府研建立「藝術氣泡」或「體育氣泡」 徐英偉：確保相關人士不會走入社區：【下一頁

此外，有三名確診者報稱於11月28日到訪香港體育館，照日期推算，當日為歌手張敬軒舉行演唱會的日子。

【新冠肺炎】研究指美國2019年12月中旬已出現新型冠狀病毒：【下一頁

三名報稱於11月28日曾到訪紅館的確診者，同樣於12月3日確診，分別為一名23歲女子（個案編號：6539），於11月30日發病、一名無病徵的33歲男子（個案編號：6541）及一名33歲女子（個案編號：6542），於12月1日發病，住址，分別為旺角Skypark、馬鞍山耀安邨耀欣樓及深水埗石硤尾街深水埗大廈。

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責任編輯：翁嘉陽

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