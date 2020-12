新冠肺炎疫情全球大流行,外界憧憬新冠疫苗加快面世。美國料快將處理輝瑞(Pfizer)疫苗的緊急使用授權申請,美國年底前料會有4千萬劑的新冠疫苗。美國候任總統拜登指,自己願意公開接種新冠疫苗,但要華府傳染病專家福西(Anthony Fauci)先確認是安全。

拜登:美國人不需永遠戴口罩 戴100日便可 【下一頁】

拜登接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時坦言:

「民眾對疫苗效用失去信心。」

(People have lost faith in the ability of the vaccine to work.)