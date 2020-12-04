【新股IPO】阿里巴巴蔡崇信：未來5至10年世界各地將有更多科技公司來港上市

▲ 蔡崇信指出，根據阿里巴巴在東南亞開展業務的經驗，該區有不斷增長的消費群體，加上區內人口熱衷科技，極具發展潛力。

香港新股IPO市場一直都是中資企業的海外上市首選地點，阿里巴巴 （09988） 執行副主席蔡崇信在港交所 （00388） 首屆東南亞論壇上表示，盡管目前在香港上市的大多數科技公司都來自內地，但他預計未來5至10年內，將有更多世界各地的科技公司到香港上市，尤其是來自東南亞的企業。他又指，根據阿里巴巴在東南亞開展業務的經驗，該區有不斷增長的消費群體，加上區內人口熱衷科技，極具發展潛力。

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蔡崇信指出，流入亞洲的龐大資本中，有很大部分都集中在香港，原因是香港已經有一定數量的高質素科技公司上市。全球資本都彙聚於此，香港是不二之選。

他又指，美國以外的投資者在市場中的比例不斷上升，愈來愈多來自亞洲、加拿大、歐洲和中東的投資者湧向香港和亞洲；非傳統投資者進入市場，如主權財富基金和退休基金，預計主權財富基金對亞洲的配置將逐漸由目前的3%增加到10%至15%，其中大部分將集中在香港股票市場上。

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他又稱，在過去的四到五年，傳統的基金公司在亞洲建立了團隊，其中許多都設在香港，顯示他們對香港乃至亞洲的資本市場充滿信心；另外本地基金經理的崛起、一些區域性組織擁有數十億美元規模的基金，它們已成為香港新股市場的重要參與者。

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編輯：吳敏芳