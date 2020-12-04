  • 18°C
香港時間 : 20201204日 (五) 12:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】阿里巴巴蔡崇信：未來5至10年世界各地將有更多科技公司來港上市

股市 11:52 2020/12/04

分享：

蔡崇信指出，根據阿里巴巴在東南亞開展業務的經驗，該區有不斷增長的消費群體，加上區內人口熱衷科技，極具發展潛力。

香港新股IPO市場一直都是中資企業的海外上市首選地點，阿里巴巴 （09988） 執行副主席蔡崇信在港交所 （00388） 首屆東南亞論壇上表示，盡管目前在香港上市的大多數科技公司都來自內地，但他預計未來5至10年內，將有更多世界各地的科技公司到香港上市，尤其是來自東南亞的企業。他又指，根據阿里巴巴在東南亞開展業務的經驗，該區有不斷增長的消費群體，加上區內人口熱衷科技，極具發展潛力。

華興資本指中概股將優先考慮回港上市【下一頁】

蔡崇信指出，流入亞洲的龐大資本中，有很大部分都集中在香港，原因是香港已經有一定數量的高質素科技公司上市。全球資本都彙聚於此，香港是不二之選。

他又指，美國以外的投資者在市場中的比例不斷上升，愈來愈多來自亞洲、加拿大、歐洲和中東的投資者湧向香港和亞洲；非傳統投資者進入市場，如主權財富基金和退休基金，預計主權財富基金對亞洲的配置將逐漸由目前的3%增加到10%至15%，其中大部分將集中在香港股票市場上。

京東健康場外暗盤曾見90元【下一頁】

他又稱，在過去的四到五年，傳統的基金公司在亞洲建立了團隊，其中許多都設在香港，顯示他們對香港乃至亞洲的資本市場充滿信心；另外本地基金經理的崛起、一些區域性組織擁有數十億美元規模的基金，它們已成為香港新股市場的重要參與者。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【無人駕駛】AutoX在華進行無人駕駛汽車測試　阿里巴巴東風有份投資

相關文章：【美股焦點】阿里巴巴向小鵬汽車委派新董事　上任不足10日離任

編輯：吳敏芳

香港股票 股票 香港 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

上一篇文章

【新股IPO】和鉑醫藥2142傳以中間價12.38元定價　孖展超購31倍（不斷更新）

下一篇文章

【異動股】華虹半導體十連升股價再創新新高　獲里昂調高目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮6993周五登場　認購前的五大不可不知
【新股IPO】藍月亮6993周五登場　認購前的五大不可不知
【新股IPO】京東健康6618場外暗盤高見90元一手賺971元　凍資逾5600億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618場外暗盤高見90元一手賺971元　凍資逾5600億（不斷更新）
【PS5 預訂】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則
【PS5 預訂】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則
【新股IPO】藍月亮6993周五招股　一手入場費6646元
【新股IPO】藍月亮6993周五招股　一手入場費6646元
【新股IPO】泡泡瑪特9992擬上限定價　孖展725億元超購114倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】泡泡瑪特9992擬上限定價　孖展725億元超購114倍　國際配售提早截飛
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高0.6%　恒指夜期升4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高0.6%　恒指夜期升4點（不斷更新）