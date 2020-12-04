  • 18°C
香港時間 : 20201204日 (五) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】京東健康場外暗盤成交傳見90元　高招股價近3成

新股IPO 11:34 2020/12/04

分享：

京東健康將於12月8日掛牌。

京東健康 （新上市編號：06618） 下周二（12月8日）上市。消息指，部分機構投資者今日（4日）已開始在京東健康的場外暗盤市場交易，部分成交價為85元、88元及90元，較京東健康招股價70.58元，升幅介乎20.4%至27.5%，惟未有提及成交股數。京東健康一手50股，以場外暗盤最高價90元計，一手帳面賺971元。

京東健康吸引逾80萬人認購【下一頁】

京東健康將於12月7日公布公開認購分配結果，券商的散戶暗盤場於下周一才能交易。早前有傳京東健康吸引超過80萬人認購，其認購人數超越農夫山泉 （09633） 凍資超過5600億元。

另一焦點新股藍月亮已開始招股【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】藍月亮6993今起招股　國際配售已足額、券商預留超過950億孖展額度

【新股IPO】泡泡瑪特9992擬上限定價　孖展725億元超購114倍　國際配售提早截飛

【新股IPO】京東物流擬明年上半年在港上市　集資最多234億元

責任編輯：謝卓榮

香港股票 京東健康（06618） IPO 京東集團—SW（09618） 農夫山泉（09633）

上一篇文章

【配股潮】理想汽車擬配售最多5405萬ADS　傳集資105億元　集資所得將用於技術研發

下一篇文章

【輝瑞疫苗】輝瑞疫苗今年產量據報削半　僅夠2500萬人接種
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮6993周五登場　認購前的五大不可不知
【新股IPO】藍月亮6993周五登場　認購前的五大不可不知
【新股IPO】京東健康6618場外暗盤高見90元一手賺971元　凍資逾5600億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618場外暗盤高見90元一手賺971元　凍資逾5600億（不斷更新）
【PS5 預訂】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則
【PS5 預訂】Sony PS5抽籤預購開鑼　一文看清各大平台預購日期及細則
【新股IPO】藍月亮6993周五招股　一手入場費6646元
【新股IPO】藍月亮6993周五招股　一手入場費6646元
【新股IPO】泡泡瑪特9992擬上限定價　孖展725億元超購114倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】泡泡瑪特9992擬上限定價　孖展725億元超購114倍　國際配售提早截飛
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高0.6%　恒指夜期升4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高0.6%　恒指夜期升4點（不斷更新）