【新股IPO】京東健康場外暗盤成交傳見90元　高招股價近3成

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京東健康 （新上市編號：06618） 下周二（12月8日）上市。消息指，部分機構投資者今日（4日）已開始在京東健康的場外暗盤市場交易，部分成交價為85元、88元及90元，較京東健康招股價70.58元，升幅介乎20.4%至27.5%，惟未有提及成交股數。京東健康一手50股，以場外暗盤最高價90元計，一手帳面賺971元。
京東健康吸引逾80萬人認購【下一頁】
京東健康將於12月7日公布公開認購分配結果，券商的散戶暗盤場於下周一才能交易。早前有傳京東健康吸引超過80萬人認購，其認購人數超越農夫山泉 （09633） 凍資超過5600億元。
另一焦點新股藍月亮已開始招股【下一頁】
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責任編輯：謝卓榮