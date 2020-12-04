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【大行點睇】花旗料內銀股第四季將加速增長 上調其中兩隻目標價

股樓投資 12:15 2020/12/04

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花旗發表研究報告指，內地銀行的最壞時期已過，而該行所覆蓋的內銀股，於第四季的增長速度有望較去年同期高。花旗上調工商銀行（01398）的目標價12%至6.48元；並將建設銀行（00939）的目標價上調11%至8.39元。

【中美關係】中芯中海油被列黑名單 中芯停牌呼籲注意投資風險  詳情請看[下一頁]

花旗指，隨著內地經濟復甦與企業盈利反彈，銀行犧牲利潤以支持實體經濟的壓力減輕。而且央行貨幣政策正常化，有利銀行息差穩定。另外，隨著網絡貸款和存款的監管政策收緊，預計招商銀行（03968）和平安銀行等具有成熟零售經驗和金融科技的銀行將會受惠。

【大行點睇】疫情或有利港視銷售 獲大和升目標價近1成  詳情請看[下一頁]

工商銀行今日微跌0.2%，報4.99元，成交3.24億元；建設銀行跌0.5%至6.03元，成交4.9億元；招商銀行跌0.1%至49.95元，成交1.6億元。

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撰文 : 趙家盈

經濟 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 招商銀行（03968）

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