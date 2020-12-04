今個聖誕，為慶祝D Mind & the Prince Centre於K11 MUSEA隆重開幕，D Mind & the Prince將於K11 MUSEA特別呈獻「Christmas in Space」聖誕主題活動，誠邀育有0至3歲小朋友的家庭一同到臨參與！場內特設精心為小朋友設計的六大星際聖誕攤位遊戲及打卡熱點，小朋友可以一邊挑戰攤位遊戲，一邊體驗傳統聖誕文化。入場參加「Christmas in Space」的小朋友更可以獲得All About Christmas節日小書一本，玩樂之餘亦可學習跟聖誕節相關的英語詞彙，寓學習於娛樂，務求為大家送上最難忘的繽紛聖誕，炒熱全城聖誕氣氛！





「Christmas in Space」聖誕主題活動

六大星際聖誕攤位遊戲 共渡星際玩樂聖誕



D Mind & the Prince Centre將於11月29日強勢登陸K11 MUSEA，為一眾小朋友營造非凡的英語學習體驗！為慶祝D Mind & the Prince Centre於K11 MUSEA隆重開幕以及迎接普世歡騰的聖誕佳節，由11月28日至12月13日期間的星期六及星期日，位於K11 MUSEA的D Mind & the Prince Centre、Victoria Playpark及Donut Golf Club將化身成星際聖誕攤位遊戲，舉辦「Christmas in Space」的主題活動！



場內特設的六大星際聖誕攤位遊戲，將加入聖誕英語的元素，讓爸媽與小朋友一起投入聖誕市集的情境，邊玩邊學，帶來全新的英語學習體驗！



六大星際聖誕遊戲攤位包括：

1. 「Hat or Tree」：讓小朋友發揮無窮創意，將聖誕帽子搖身一變，成為繽紛聖誕樹！

2. 「Handmade Ornaments」：小朋友可以自己的一雙小手掌，製作獨一無二的「手」製聖誕裝飾，留下色彩繽紛的聖誕回憶。

3. 「Rocket Shooters」：活潑好動的小朋友萬萬不可錯過「Rocket Shooters」，結合STEM及藝術元素，發射火箭，送出暖暖的聖誕祝福！

4. 「Space Towers」：考驗小朋友的小手肌及平衡力，建造小小太空塔！



此外，周日限定的兩個遊戲攤位，將令一眾小朋友流連忘返！



5. 「Christmas Bingo」：聖誕版Bingo遊戲，小朋友邊玩邊學聖誕英語詞彙！

6. 「Space for Kids」：喜歡音樂和聽故事的小朋友可以參加「Space for kids」，透過聖誕故事感受濃厚的節日氣氛！



小朋友完成攤位遊戲後，還可以用收集得到的蓋章換領All About Christmas節日小書一本，學習跟聖誕節相關的英語詞彙！



「All About Christmas」節日小書送上聖誕傳統文化及常用英語 寓教於樂學盡聖誕



D Mind & the Prince會員可以港幣$40入場參與活動，而非會員的入場費為港幣$100。入場費包括4-6個聖誕攤位遊戲、Christmas Passport 1本及All About Christmas節日小書1本（禮物總值: 港幣$600），讓你於「Christmas in Space」盡情暢玩！



All About Christmas節日小書，以有趣生動的形式，向小朋友介紹聖誕相關的英語詞彙！書內更有多個聖誕特色食譜，鼓勵家長與小朋友一同製作，共度親子時光！（All About Christmas需於攤位遊戲收集蓋章換領）

書內有不少美式及英式詞彙，小朋友可學習聖誕相關的英語生詞及俚語！



多個聖誕特色食譜，鼓勵家長與小朋友一同製作，共度親子時光！



點讚D Mind & the Prince Facebook專頁

家長即場點讚D Mind & the Prince的Facebook專頁，更可獲贈Donut Café特色奶昔一杯，配合場內七彩繽紛的聖誕裝飾，營造甜蜜溫馨氣氛！

D Mind & the Prince免費教材體驗

現場更設有D Mind & the Prince幼兒英語免費教材體驗環節。家長完成教材體驗服務後，即可獲得：

- D&P日常英語體驗裝1份

- D&P English Interview Passport 1本

- D&P精美文件套1個

（價值: 港幣$200）





「Christmas in Space」聖誕主題活動

日期：2020年11月28日至12月13日（逢星期六、日）

開放時間：上午11時至下午5時30分

地點：B243-244AB, Victoria Playpark, Donut Golf Club @ K11 MUSEA



關於D Mind Education

D Mind Education 是新世界發展有限公司投資的初創企業，由多位資深教育工作者成立，主力發展幼兒教育，研發優質的兒童英語課程，希望孩子可以學好英文，面向世界。D Mind Education 的課程及教材，均以實證研究為基礎，切合本地教育需要，內容多元及國際化，務求讓學童說一口英國學生一樣的地道英語，提升學習英語的興趣和自信。



關於D Mind & the Prince 幼兒英語

D Mind & the Prince 幼兒英語是特別為懷孕媽媽以及0 至6 歲幼兒精心設計的英語學習歷程，以輕鬆的全方位學習模式和豐富的學習資源，貫穿「家庭」、「親子活動及課程」及「文化體驗活動」，鼓勵幼兒從小學習生活英語，以及培養他們面對21 世紀全球競爭所需要的素養和能力，幫助他們裝備自己，放眼世界！



如有任何垂詢，歡迎與Locus Communications Limited 盧子文（電話：9560 1518）或伍凱詩（電話：6505 1595）聯絡。

▲ D Mind & the Prince 將於K11 MUSEA 特別呈獻「Christmas in Space」聖誕主題活動， 場內特設精心為小朋友設計的六大星際聖誕攤位遊戲及打卡熱點。左一為D Mind Education 首席培訓師張子暉女士。

六大星際聖誕攤位遊戲加入聖誕英語的元素，家長可與小朋友一起體驗傳統聖誕文化，邊玩邊學。

▲ 「Hat or Tree」

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▲ 家長即場點讚D Mind & the Prince 的Facebook 專頁，更可獲贈Donut Café 特色奶昔 一杯，配合場內七彩繽紛的聖誕裝飾，營造甜蜜溫馨氣氛！



（資料由客戶提供）