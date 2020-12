今個聖誕,為慶祝D Mind & the Prince Centre於K11 MUSEA隆重開幕,D Mind & the Prince將於K11 MUSEA特別呈獻「Christmas in Space」聖誕主題活動,誠邀育有0至3歲小朋友的家庭一同到臨參與!場內特設精心為小朋友設計的六大星際聖誕攤位遊戲及打卡熱點,小朋友可以一邊挑戰攤位遊戲,一邊體驗傳統聖誕文化。入場參加「Christmas in Space」的小朋友更可以獲得All About Christmas節日小書一本,玩樂之餘亦可學習跟聖誕節相關的英語詞彙,寓學習於娛樂,務求為大家送上最難忘的繽紛聖誕,炒熱全城聖誕氣氛!





「Christmas in Space」聖誕主題活動

六大星際聖誕攤位遊戲 共渡星際玩樂聖誕



D Mind & the Prince Centre將於11月29日強勢登陸K11 MUSEA,為一眾小朋友營造非凡的英語學習體驗!為慶祝D Mind & the Prince Centre於K11 MUSEA隆重開幕以及迎接普世歡騰的聖誕佳節,由11月28日至12月13日期間的星期六及星期日,位於K11 MUSEA的D Mind & the Prince Centre、Victoria Playpark及Donut Golf Club將化身成星際聖誕攤位遊戲,舉辦「Christmas in Space」的主題活動!



場內特設的六大星際聖誕攤位遊戲,將加入聖誕英語的元素,讓爸媽與小朋友一起投入聖誕市集的情境,邊玩邊學,帶來全新的英語學習體驗!



六大星際聖誕遊戲攤位包括:

1. 「Hat or Tree」:讓小朋友發揮無窮創意,將聖誕帽子搖身一變,成為繽紛聖誕樹!

2. 「Handmade Ornaments」:小朋友可以自己的一雙小手掌,製作獨一無二的「手」製聖誕裝飾,留下色彩繽紛的聖誕回憶。

3. 「Rocket Shooters」:活潑好動的小朋友萬萬不可錯過「Rocket Shooters」,結合STEM及藝術元素,發射火箭,送出暖暖的聖誕祝福!

4. 「Space Towers」:考驗小朋友的小手肌及平衡力,建造小小太空塔!



此外,周日限定的兩個遊戲攤位,將令一眾小朋友流連忘返!



5. 「Christmas Bingo」:聖誕版Bingo遊戲,小朋友邊玩邊學聖誕英語詞彙!

6. 「Space for Kids」:喜歡音樂和聽故事的小朋友可以參加「Space for kids」,透過聖誕故事感受濃厚的節日氣氛!



小朋友完成攤位遊戲後,還可以用收集得到的蓋章換領All About Christmas節日小書一本,學習跟聖誕節相關的英語詞彙!



「All About Christmas」節日小書送上聖誕傳統文化及常用英語 寓教於樂學盡聖誕



D Mind & the Prince會員可以港幣$40入場參與活動,而非會員的入場費為港幣$100。入場費包括4-6個聖誕攤位遊戲、Christmas Passport 1本及All About Christmas節日小書1本(禮物總值: 港幣$600),讓你於「Christmas in Space」盡情暢玩!



All About Christmas節日小書,以有趣生動的形式,向小朋友介紹聖誕相關的英語詞彙!書內更有多個聖誕特色食譜,鼓勵家長與小朋友一同製作,共度親子時光!(All About Christmas需於攤位遊戲收集蓋章換領)

書內有不少美式及英式詞彙,小朋友可學習聖誕相關的英語生詞及俚語!



多個聖誕特色食譜,鼓勵家長與小朋友一同製作,共度親子時光!



點讚D Mind & the Prince Facebook專頁

家長即場點讚D Mind & the Prince的Facebook專頁,更可獲贈Donut Café特色奶昔一杯,配合場內七彩繽紛的聖誕裝飾,營造甜蜜溫馨氣氛!

D Mind & the Prince免費教材體驗

現場更設有D Mind & the Prince幼兒英語免費教材體驗環節。家長完成教材體驗服務後,即可獲得:

- D&P日常英語體驗裝1份

- D&P English Interview Passport 1本

- D&P精美文件套1個

(價值: 港幣$200)





「Christmas in Space」聖誕主題活動

日期:2020年11月28日至12月13日(逢星期六、日)

開放時間:上午11時至下午5時30分

地點:B243-244AB, Victoria Playpark, Donut Golf Club @ K11 MUSEA



關於D Mind Education

D Mind Education 是新世界發展有限公司投資的初創企業,由多位資深教育工作者成立,主力發展幼兒教育,研發優質的兒童英語課程,希望孩子可以學好英文,面向世界。D Mind Education 的課程及教材,均以實證研究為基礎,切合本地教育需要,內容多元及國際化,務求讓學童說一口英國學生一樣的地道英語,提升學習英語的興趣和自信。



關於D Mind & the Prince 幼兒英語

D Mind & the Prince 幼兒英語是特別為懷孕媽媽以及0 至6 歲幼兒精心設計的英語學習歷程,以輕鬆的全方位學習模式和豐富的學習資源,貫穿「家庭」、「親子活動及課程」及「文化體驗活動」,鼓勵幼兒從小學習生活英語,以及培養他們面對21 世紀全球競爭所需要的素養和能力,幫助他們裝備自己,放眼世界!



▲ D Mind & the Prince 將於K11 MUSEA 特別呈獻「Christmas in Space」聖誕主題活動, 場內特設精心為小朋友設計的六大星際聖誕攤位遊戲及打卡熱點。左一為D Mind Education 首席培訓師張子暉女士。

六大星際聖誕攤位遊戲加入聖誕英語的元素,家長可與小朋友一起體驗傳統聖誕文化,邊玩邊學。

▲ 「Hat or Tree」

▲ 家長即場點讚D Mind & the Prince 的Facebook 專頁,更可獲贈Donut Café 特色奶昔 一杯,配合場內七彩繽紛的聖誕裝飾,營造甜蜜溫馨氣氛!



