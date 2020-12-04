【蘋果災難】iPhone 12現用戶投訴潮　持續出現5G無訊號情況

▲ 果迷苦等近一年多的首款蘋果5G手機iPhone 12，最近頻頻被指有問題，出現用戶投訴潮。

果迷苦等近一年多的首款蘋果5G手機iPhone 12，最近頻頻被指有問題，出現用戶投訴潮。消息指，不少用戶在美國Reddit討論區投訴，指iPhone 12系列手機的信號很差，5G 、4G網絡頻密自動切換，甚至出現斷網、無訊號的情況。

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據美國Reddit討論區顯示，有用戶反映其iPhone12 Pro的訊號很差，與使用同樣網絡的Android手機相比，iPhone 12用戶根本不可能在房間內撥打電話，每次打電話時都需要走到房間外面才能接收訊號。

而事實上投訴者並非只有一人，不少用戶都投訴表示iPhone 12經常頻密自動切換5G 、4G網絡，而且切換成4G網絡後，其訊號仍然標示5G，甚至出現斷網、無訊號的情況。有時甚至連WiFi也無辦法連接，必須重新啟動手機方可重新連接訊號而正常運作。而問題更是出現在iPhone 12系列的所有型號手機中，令用戶大感不滿。

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有用戶向美國電信商Verizon投訴，不過對方就回應直指是Apple iPhone的問題。不過，蘋果售後服務卻駁稱是電信商需要更換軟體，矛頭指向Verizon，並在傳媒查詢時表示，用戶只要重新插入SIM卡、更新系統或是更換電信商，即可解決有關問題。

責任編輯：施雯雯