【滙豐控股】股民等派息等到頸都長　高盛估滙豐就快可以派息？

高盛預計英國央行最快可能於下周五（11日），批准滙豐控股 （00005） 及渣打銀行 （02888） 恢復派息。高盛估計，初期派息金額預計不多，滙豐控股估計為每股0.1美元，渣打下半年為0.15美元，其後隨著盈利及宏觀環境改善，預計滙豐控股明年及後年派息會增加至0.3美元至0.4美元，而渣打則升至0.25美元及0.33美元。

另外，高盛預計由於兩間銀行資本都有過剩的情況，因此預計滙豐控股於2021年及2022年回購10億美元及35億美元股份，渣打每年分別回購10億美元。高盛指，雖然滙豐控股及渣打股價從低位反彈近一半，但仍然維持買入評級，股息及資本回報率仍然值得憧憬。

今日下午3時滙豐控股升逾1%至43.9元，續創1個月新高，渣打則升不足1%至50.9元。

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