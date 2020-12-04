

聖誕節即將來臨，聖誕老人的家鄉芬蘭向您送上祝福！在今個特別的聖誕，芬蘭商會攜手Jetour Mall舉辦「網上芬蘭聖誕市集」，為您帶來芬蘭傳統美食飲料、手工禮品、生活日用品。來與我們一起盡情享受聖誕購物樂趣，投入節日歡樂氣氛！

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捷旅以優質的顧客體驗及創新為核心理念，致力為追求生活品味的客戶提供多元化、貼心的服務。綜合多年優質客服經驗、大數據分析及強大的電子商店系統，我們希望創建一個簡易、可信賴的網購平台，讓您足不出戶就能用隨心選購我們為您精心搜羅的品牌產品。



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