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【中美關係】中芯中海油被列黑名單 中芯停牌呼籲注意投資風險

股樓投資 10:35 2020/12/04

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美國政府把內地最大芯片生產商中芯國際 （00981） 及石油巨企中海油 （00883） 列入「中共軍工企業」黑名單，禁止美國投資者投資兩間企業，預計令中美關係進一步惡化。現時，該名單已涉及35間公司。

由於消息早已指中海油會被列入黑名單，因此今日中海油股價跌約2%，未算太急。花旗指，中海油在美國的營運有限，對集團的經營影響不大，不過花旗指美資持股近6%，因此股價短期料受壓，但經過拋售後屬低吸的機會。

中芯國際則於開市後不久停牌，停牌前較上日收市跌2.3%。公司發公告指，關注到美國國防部網站有消息指把公司加入中國涉軍的企業名單。中芯指公司正在評估風險，並呼籲投資者注意投資風險。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 中國海洋石油（00883） 中芯國際（00981） 停牌 中國 美國 美國國防部 花旗銀行 石油

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