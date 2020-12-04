【中美關係】中芯中海油被列黑名單 中芯停牌呼籲注意投資風險

美國政府把內地最大芯片生產商中芯國際 （00981） 及石油巨企中海油 （00883） 列入「中共軍工企業」黑名單，禁止美國投資者投資兩間企業，預計令中美關係進一步惡化。現時，該名單已涉及35間公司。

由於消息早已指中海油會被列入黑名單，因此今日中海油股價跌約2%，未算太急。花旗指，中海油在美國的營運有限，對集團的經營影響不大，不過花旗指美資持股近6%，因此股價短期料受壓，但經過拋售後屬低吸的機會。

中芯國際則於開市後不久停牌，停牌前較上日收市跌2.3%。公司發公告指，關注到美國國防部網站有消息指把公司加入中國涉軍的企業名單。中芯指公司正在評估風險，並呼籲投資者注意投資風險。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機