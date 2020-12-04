【中美關係】中芯：服務和產品沒有作軍事用途、復牌跌4%　中芯中海油正式被列入美國黑名單

▲ 中芯國際及中海油被美國指為解放軍控制企業，中芯表示強烈反對。

美國國防部正式將中芯國際 （00981） 以及中海油 （00883） 加入黑名單，指控中芯國際及中海油屬於解放軍控制企業。中芯國際H股開市後突然停牌，惟中芯國際A股繼續交易。中芯中午發公告，指公司被列入中國涉軍企業名單，對營運沒有重大影響。中芯H股午後復牌，曾跌4%。

中芯：強烈反對美國國防部的決定

中芯重申，公司是獨立營運的國際性企業，投資人、客戶等利益相關方遍及全球。公司一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品從未涉及任何軍事用途，且皆用於民用及商用。

將積極與美國國防部交流溝通

中芯強烈反對美國國防部的決定，此舉反映了美國國防部對公司業務與技術最終用途的根本誤解，將繼續與美國政府相關部門保持積極的交流溝通。

中芯指，被列入名單後，美國人士將被限制對公司所發行的有價證券及其相關衍生品進行交易：從今日開始的60天後，美國人士不可買入公司證券；365天後，美國人士不可交易公司證券。

外電上周報道，特朗普趕在任期最後階段加推對華施壓措施，擬把89間中國企業納入制裁名單。

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編輯：謝智聰