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【移卡9923】移卡配股籌7億 兼有基金股東清倉　股價急挫逾8％

股樓投資 10:03 2020/12/04

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移卡(09923) 公布，擬以每股37.88元，配售2,079.5萬股股份，佔擴大後股本4.65%，集資淨額近7.8億元，配售價較昨日（3日）收市價折讓8.83%。

移卡股價今早顯著受壓，最多曾跌10%低見37.3元，截至10時報38元，跌8.5%，成交額9.8億元。

【大行點睇】疫情或有利港視銷售 獲大和升目標價近1成 詳情請按【見下頁

集團是次集資所得，將用用作發展及提升公司的營銷服務；投資與公司當前業務高度互補的新業務；用作招聘科技賦能商業服務的業務專員及產品經理；以及用作營運資金及一般公司用途。

此外，公司基金股東Longwood Capital以每股37.88元出售380.49萬股股份，佔現有股本0.89%，套現1.44億元。完成出售後，該股東將不再持有移卡股份。

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香港股票 移卡（09923） 減持 配股 配售 基金

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