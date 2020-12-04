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【輝瑞疫苗】輝瑞疫苗今年產量據報削半　僅夠2500萬人接種

股市 11:31 2020/12/04

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【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗今年產量據報削半　僅夠2500萬人接種

英國此前已批准美國藥廠輝瑞（美：PFE）製造的新冠疫苗，最快下周可讓英國民眾接種輝瑞疫苗。不過，《華爾街日報》報道，輝瑞（美：PFE）由於供應鏈問題， 今年新冠疫苗產量只會達到原先計劃的一半。輝瑞此前預計今年新冠疫苗產量達1億劑， 意味輝瑞疫苗最新產量僅得5000萬劑， 只夠2500萬人接種輝瑞疫苗。

BioNTech已開始向英國運送輝瑞疫苗【下一頁】

輝瑞發言人指出，擴大原材料供應鏈所花的時間比預期要長，而且臨床試驗結果出爐的時間亦較預期遲，是調低今年產量預期的其中一個原因。不過，輝瑞仍然預期明年生產10億劑疫苗。

輝瑞及德國生物科技公司BioNTech共同研發的新型冠狀病毒疫苗，首批已經運抵英國。疫苗在比利時生產。英國是首個批准緊急使用相關疫苗的國家。英國已經訂購4000萬劑疫苗，足夠為2000萬人接種。

香港幾時有疫苗？陳肇始話有就可以免費打【下一頁】

另外，輝瑞上月向美國監管機構申請所研發的新冠疫苗的緊急使用權。美國官員預計， 有關疫苗本月會獲得監管批准。

近期有三種主要候選疫苗被證明有效，輝瑞和BioNTech的疫苗是其中之一。其餘兩種為Moderna 研發的疫苗，以及阿斯利康（Astrazeneca Plc）和牛津大學（University of Oxford）聯合研發的疫苗。

相關文章：【輝瑞疫苗】輝瑞疫苗最快12月中交付Moderna緊隨其後　料12月內生產逾4000萬枝疫苗

編輯：吳敏芳

美股 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 生物科技 美國 英國 疫苗

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