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【配股潮】移卡折讓近9%配股另股東減持　移卡跌逾8%

股市 12:07 2020/12/04

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【配股潮】移卡折讓近9%配股淨籌7.8億　另股東減持

移卡 （09923） 配股，移卡公布配售2079.5萬股，相當於經擴大已發行股本的約4.65%，每股配售價37.88元，較移卡上日收市價41.55元折讓8.83%，籌7.877億元。移卡股價半日跌近8.2%，中午收報38.15元，成交10.8億元。

移卡表示，所得款項淨額7.78億元，約25%用於發展及提升公司的營銷服務；約25%用於投資與公司當前業務高度互補的新業務；約15%用作招聘科技賦能商業服務的業務專員及產品經理；約15%用作與高度互補的業務服務供應商（包括廣告平台及SaaS開發商）建立戰略聯盟或對其進行投資或收購；約20%用作營運資金及一般公司用途。

另外，集團股東Longwood Capital Investment Limited計劃以每股37.88元配售合共380.49萬股，佔集團已發行股本總數約0.89%，完成後該股東不再持有集團任何股份。

【配股潮】先健科技折讓11.6%配售2.87億股　集資9.3億元

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 減持 配售 配股 移卡（09923）
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