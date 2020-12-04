【恒指夜期】滙豐倫敦突破44關　夜期升15點（不斷更新）

上一篇文章
【新股IPO】藍月亮6993招股旺場 孖展暫錄518億超購約52倍、國際配售已足額
滙豐HSBC （00005） 獲大行高盛唱好，將獲批恢復派息，滙豐股價續升0.8%，收報43.75元，成交達34.1億元。滙豐外圍延續升勢，滙豐倫放折算報44.12港元，較港收市價高0.9%。
恒生指數開報26811點，升83點，早段走勢反覆向下，大市倒跌於26700點水平爭持，恒指午後轉升。恒指收報26835點，升107點。美團 （03690） 染藍前升逾4%；阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升逾2%；中芯國際 （00981） 午後復牌挫半成；中海油 （00883） 跌逾3%。
藍籌股五大跌幅，多涉內房股。
美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】
港股收市及焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞：
【HSBC滙豐股價】高盛：英倫銀行料下周五允許滙豐及渣打恢復派息 滙豐可再升兩成
【新股IPO】泡泡瑪特9992孖展725億元超購114倍 國際配售提早截飛
即市走勢：
【20：24】違反限聚令、口罩令等罰款增至5000元
【20：22】夜期升15點。
【20：22】遠洋服務6677下周一招股 入場費3384元
雲想科技Netjoy2131下周一招股 入場費7151元 基投有小米、滙豐等
【18：47】夜期升21點
【16：30】即月期指收報26880點，升160點，高水44點。
【16：10】恒指收報26835點，升107點。美團 （03690） 染藍前升逾4%；阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升逾2%；中芯國際 （00981） 午後復牌挫半成；中海油 （00883） 跌逾3%。
【16：00】恒指U盤前升75點，報26804點。
【15：47】大市一度再轉跌，恒指最新微升4點。
【15：34】港股尾市升約40點，報26768點。
【15：26】華虹半導體 （01347） 走勢反覆，股價破頂後曾倒跌逾一成，低見36.3元，最新報43.25元，升1.2%。
【15：21】阿里巴巴 （09988） 升3%，美團 （03690） 績前升半成；京東 （09618） 升逾2%；小米 （01810） 升0.5%；騰訊 （00700） 則暫無升跌。
【15：00】A股靠穩，上證升近0.1%；深證升0.4%；創業板指升近0.7%。
【14：56】滙豐 （00005） 升近1%，報43.8元。
【14：26】港股維持約50點升幅，報26779點。
【14：21】中芯國際 （00981） 跌6%，跌穿21元水平，低見20.8元。
【14：09】中芯國際 （00981） 跌至日內低位21元，跌5.4%。
【14：00】美團 （03690） 升6%，高見292.4元。
【13：53】中海油 （00883） 跌幅擴至逾3%，低見7.45元。
【13：40】大市升幅擴大至近65點，報26792點。
【13：37】美團 （03690） 升幅擴至半成，高見290元。另外2隻藍籌新貴安踏 （02020） 跌0.7%；百威亞太 （01876） 暫無升跌。
【13：26】滙豐 （00005） 跌幅全消，最新報43.4元無升跌。
【13：22】華虹半導體 （01347） 破頂後倒跌9%，低見36.3元；中芯 （00981） 跌逾3%。
【13：20】恒指午後轉升5點，報26733點。
【13：18】贛鋒鋰業 （01772） 升逾4%，高見69元；比亞迪 （01211） 升逾1%，高見181元。
【13：13】世茂 （00813） 跌幅擴大至11%，低見24.2元。
【13：06】騰訊 （00700） 午後轉跌近0.1%，低見587元。
【13：01】恒指午後初段跌23點，報26705點。
【13：00】中芯國際 （00981） 中午後復牌，股價跌4%，報21.3元。
【12：00】恒指中午收報26686點，跌41點。美團 （03690） 染藍前升逾4%；京東 （09618） 升逾3%；中國飛鶴 （06186） 挫逾4%；壹傳媒 （00282） 復牌升逾4成。
【11：47】華虹半導體 （01347） 升逾2%，破頂高見45元。里昂上調華虹半導體目標價37%至52元，重申「買入」。
【11：42】內房股下跌，中海外 （00688） 、恒大 （0333） 、雅居樂 （03383） 跌1%；潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌逾2%；融創 （01918） 跌逾3%；世茂 （00813） 跌逾9%。
【11：41】京東 （09618） 升3%，高見341.4元。京東健康 （06618） 下周二上市。消息指場外暗盤成交高招股價近3成。
【新股IPO】京東健康場外暗盤成交傳見90元 高招股價近3成
【11：37】港股中午收市前跌約38點，報26690點。
【11：34】壹傳媒 （00282） 升4成，報0.33元，今早曾高見0.485元。
【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌近0.4%；深證跌不足0.1%；創業板指升0.3%。
【11：21】五菱汽車 （00305） 升12%；比亞迪 （01211） 升近2%；吉利 （00175） 升0.7%；華晨 （01114） 升逾1%；長汽 （02333） 升近1%。
【11：17】信義光能 （00968） 跌4%，低見12.8元。
【11：08】美團 （03690） 愈升愈有，最新升4%，高見287元。
【11：00】本地港產股下跌，恒地 （00012） 、信置 （00083） 跌1%；新世界 （00016） 跌0.4%；新世界 （00017） 跌逾2%。
【10：45】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，高見285元。
【10：42】港股於26700點水平爭持，恒指最新跌36點，報26692點。
【10：37】中國飛鶴 （06186） 跌逾2%，低見18.元，成交29.3億元，中國飛鶴將於收市後納入國指。
【恒指季檢】國指9家股份換馬 網易京東中芯海底撈齊成國指新貴、金融股成「墮馬重災」
【10：10】金融股下跌，滙豐 （00005） 高見44元後跌近1%；友邦 （01299） 跌1.4%。
【10：09】恒指跌近50點，報26680點。
【10：07】中海油 （00883） 跌幅擴大至1.6%，低見7.55元。
【10：04】先健科技 （01302） 配股，惟股價低開後倒升逾6%，高見3.97元。
【10：01】恒大汽車 （00708） 續獲恒大增持，惟股價跌逾4%，低見26.65元。
【09：59】大市最新轉跌，恒生指數跌32點，報26696點。
【09：56】滙豐 （00005） 最新轉跌近0.5%，低見43.2元。
【09：55】比亞迪 （01211） 升幅擴至逾4%，高見181元。
【09：53】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升近1.5%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 正式染藍前升逾2%；小米 （01810） 跌0.8%。
【09：51】濠賭股上升，其中藍籌股銀娛 （00027） 升3%；金沙 （01928） 升2%。
【09：49】比亞迪 （01211） 反彈逾3%，高見178.2元。比亞迪11月汽車銷量為53943部，按年升30.6%，其中包括新能源車26690部，按年升1.38倍。
【汽車銷量】比亞迪11月汽車銷量按年升30% 新能源車增1.38倍
【09：45】滙豐 （00005） 曾觸44元，最新報43.55元，升0.3%。
【09：35】中海油 （00883） 跌近1%；中芯 （00981） 中途停牌，停牌前報21.7元，跌近2.3%。
美國總統特朗普將中芯國際 （00981） （滬：688981）、中國海洋石油 （00883） ，同列入屬於解放軍控制企業的制裁黑名單，限制他們獲得美國的投資。
【09：33】恒指季檢收市後生效，美團 （03690） 升0.8%；安踏 （02020） 跌近0.1%；百威亞太 （01876） 升1.3%。
【09：32】壹傳媒 （00282） 升幅擴大至逾7成，高見0.41元。
【09：30】移卡 （09923） 低開8.7%，開報37.95元。
【09：23】恒指開報26811點，升83點。滙豐 （00005） 升逾1%，開報43.9元，壹傳媒 （00282） 復牌升41%，開報0.33元。
【黎智英被捕】黎智英涉欺詐案被拒保釋 壹傳媒今日復牌高開4成
【09：15】人行開展100億元人民幣逆回購操作，400億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠300億元人民幣。
【09：14】即月期指開報26724點，升4點。
【08：58】恒指黑期升20點，報26743點；道指期貨升60點，報29992點。
【08：30】先健科技 （01302） 配售2.87億股，相當於擴大後已發行股份6.21%，每股配售價3.2368元，相當於先健科技上日收市價3.66元折讓11.6%。
【配股潮】先健科技折讓11.6%配售2.87億股 集資9.3億元
【07：50】新股本港海事建築工程分包商裕勤控股 （02110） 以每股0.225元下限定價，超額認購35.79倍，一手中籤率20%。
【新股IPO】裕勤控股2110超額認購近36倍 一手中籤率20%（附分配結果）
【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報43.65元，升0.25元或近0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報592.58元，升3.58元或0.6%。
更多ADR收市：
【07：30】美股個別發展，美國紓困方案談判有望繼續推進，惟有消息稱輝瑞藥廠將今年疫苗產量減半，道指最多曾升227點，收報29969點，升85點；標指破頂後倒跌，收報3666點，跌2點；納指收報12377點，升27點。
港股ADR收報26744點，升15點或0.06%。恒指夜期收報26724點，升4點，低5點。
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！
責任編輯︰梁浩碩