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華爾街日報：美司法部擬允孟晚舟返回中國　換取承認部分控罪　杜魯多拒評

Hot Talk 12:32 2020/12/05

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華爾街日報：美司法部孟晚舟協商　允許孟晚舟返回中國以換取承認部分控罪

《華爾街日報》報道指，美國司法部正與華為副董事長兼首席財務官孟晚舟討論一項協議，允許孟晚舟從加拿大返回中國，以換取孟晚舟承認部分控罪。加拿大總理杜魯多拒絕就報道置評。

杜魯多未有直接回應有關報道，又強調現時首要工作是爭取兩名扣押在中國的加拿大公民，康明凱及邁克爾獲釋返國。

《華爾街日報》周五（4日）報導，孟晚舟律師近日與美國司法部協商，想達成「延期起訴協議」（deferred prosecution agreement）。孟晚舟必須承認部分控罪，以達成相關協議。

孟晚舟若承認控罪並與檢方配合，檢方便可能延期起訴或取消起訴罪狀。

報道引述知情人士表示，孟晚舟過去一直反對這項提議交易，認為她沒有做錯任何事。

2018年12月1日，加拿大應美國要求，在溫哥華機場拘留打算轉機的孟晚舟。美國指控她電信欺詐等，有關引渡聽證正在加拿大展開。

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責任編輯︰梁浩碩

政治 華為 孟晚舟

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