▲ 道指升85點港股ADR升15點 美滙指數跌穿91水平

道指升85點

美股個別發展，美國紓困方案談判有望繼續推進，惟有消息稱輝瑞藥廠將今年疫苗產量減半，道指最多曾升227點，收報29969點，升85點；標指破頂後倒跌，收報3666點，跌2點；納指收報12377點，升27點。

港股ADR升15點

港股ADR收報26744點，升15點或0.06%。滙豐 （00005） ADR折合報43.65元，升0.25元或近0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報592.58元，升3.58元或0.6%。恒指夜期收報26724點，升4點，低5點。

紐約期油升0.8%

油價受惠油組及盟友達成共識縮小減產規模，紐約期油收報45.64美元，升0.36美元或0.8%，布蘭特期油收報48.71美元，升0.46美元或1%。

美滙指數跌穿91水平

市場憧憬美國新一輪刺激措施及疫苗，美元吸引力下跌，美滙指數跌穿91，報90.7，跌近0.5%。歐元兌美元報1.2148；美元兌日圓報103.84。

美國10年期債息報0.91厘。

紐約期金升0.6%

美元下跌，金價續升，紐約期金收報1841.1美元，升10.9美元或0.6%。現貨金於1841美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩