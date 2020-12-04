【開市9點半】藍月亮有中國P&G稱譽　專家料IPO認購反應超京東健康

（1）藍月亮（新上市編號：06993）今日招股，成為年底新股市場最有投資價值的股份，券商已預留千億元孖展總額，以供投資者認購，不過與螞蟻不同，銀行未有重大優惠，專家預期認購反應比京東健康（新上市編號：09618）更佳，市場消息指京東健康有逾80萬人認購，凍資超過5600億元；而且認購京東健康的資金，可及時回籠，若京東健康掛牌表現佳，更吸引投資者添食。

【新股IPO】藍月亮6993周五招股 券商預留超過950億孖展額度

即睇開市9點半重點：

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（2）泡泡瑪特今午截止認購，統計券商為京東健康及泡泡瑪特做的孖展生意，共2125億元，京東健康資金下周一回籠，泡泡瑪特資金周四回籠，由於藍月亮周三截止認購，所以泡泡瑪特的資金趕不及抽藍月亮。

【新股IPO】泡泡瑪特9992孖展725億元超購114倍 國際配售提早截飛

（3）手機遊戲監管風險升溫，國家新聞出版署近月新增遊戲審批撤銷信息，名單自9月公布後，正陸續增加違規遊戲名單，成為手遊股的暗湧。

內地再公布新一批遊戲版號撤銷名單 手遊監管升溫

（4）配股潮持續，最新移卡亦套現9億元，移卡6月初才上市集資，當時集資15億元，不足半年，再攞9億元。

【配股潮】移卡及股東齊配股 集資約9.3億元（第二版）

（5）中概股的底稿審計問題，引發中美角力，香港最新出現突破性發展，財匯局取得首批存內地審計底稿，截至目前為止，財匯局已就11個調查個案提出請求，其中7個調查個案已取得審計底稿。

財匯局取得首批存內地審計底稿 美國眾議院此前通過《外國公司問責法》

（6）渣打香港牽頭成立的虛擬銀行Mox，通知客戶停止滙豐、恒生 （00011） 、中銀香港及大新銀行 （02356）等4間銀行的eDDA轉賬服務，周六（5日）起生效。

【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務 周六起生效

（7）環球股票狂升，美股創新高，就算打工仔未入市，MPF亦反映股市回報，環球股票基金指數11月升11%，歷來最勁。

【MPF】上月環球股票狂彈11% 專家指MPF面世20年最勁

（8）立橋人壽再出奇招打響名堂，推的士司機免費新冠肺炎現金保障，若申請人確診，每日津貼600元，上限1.2萬元，幾時登記？下周一開始。

【香港疫情】立橋人壽向的士司機提供免費現金保障 下周接受登記

（9）內房11月重磅數據，下一頁將一文看清。

【下一頁】碧桂園上月銷售按年跌5% 一文看清內房11月銷售數據（不斷更新）

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉