【美股收市】 紓困談判現曙光 納指破頂 美滙跌穿91關

美國紓困方案談判有望繼續推進，令市場風險偏好升溫。美滙指數失守91關，重回2018年4月以來低位 ; 納指再創新高，道指一度重返3萬關口。

新冠疫苗很快將投入應用，惟有消息稱輝瑞藥廠將今年疫苗產量減半，美股尾市升幅收窄，標指破頂後倒跌。道指最多曾升227點，收報29969點，升85點；標指收報3666點，跌2點；納指收報12377點，升27點。

美滙指數進一步下跌，低見90.54。貨幣政策維持寬鬆，加上經濟復甦前景，美元中長綫疲弱格局不改。

消息稱，輝瑞發現早期生產的原材料不符合標準，預計今年疫苗產量將較原計劃減少一半。輝瑞急跌1.74%。蘋果公司收跌0.11%；Facebook跌1.97%。

電動車商特斯拉(Tesla)獲高盛唱好，目標價上調至780美元，特斯拉抽高4.3%，收報593.38美元。

市場聚焦美國國會就新紓困方案談判的最新進展，民主黨人有意讓步打破僵局，不再堅持方案規模要有2.4萬億美元，而把之前兩黨小組提出的9080億美元方案建議作談判底線。參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)周四表示，過去數日的磋商已取得進展，今年底之前可望達成共識。

高盛指美國年底前達成刺激方案的機會上升，預期可達成規模7,000億美元的方案。

另一方面，美國總統當選人拜登將任命前總統奧巴馬時期的顧問Brian Deese，擔任國家經濟委員會(National Economic Council, NEC)主任。Brian Deese於2009年金融危機期間，專責處理汽車業重整事務，其後協助奧巴馬處理財政預算，以及參與巴黎氣候協定等工作。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少至71.2萬人，較預期少；持續申領人數回落至552萬人。11月美國供應管理協會（Institute for Supply Management，簡稱ISM）服務業指數回落至55.9，但仍稍勝預期的55.8。

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責任編輯：柯志宏