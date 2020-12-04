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麥康奈爾 : 年底之前新紓困談判可望達共識

股市 01:59 2020/12/04

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市場聚焦美國國會就新紓困方案談判的最新進展，參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)周四表示，過去數日的磋商已取得進展，今年底之前可望達成共識。
麥康奈爾向記者稱，各方妥協是觸手可及的事情，國會達成經濟刺激計劃已充滿希望。各方應當在已經達成共識的基礎上，繼續推進談判，民主黨人願意接受規模更小的刺激方案的確令人振奮。他再次呼籲國會，先通過針對性更強的紓困措施，把更廣泛的協議留到日後再決定。
麥康奈爾呼籲各方接納他提議的總值5000億美元方案，當中包括薪酬保障計劃(PPP)貸款資金，以及用於教育和疫苗分發的資金。
早前民主黨眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)與參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，同意以兩黨溫和派議員提出的9080億美元方案，作為新紓困計劃的談判基礎。不過，麥康奈爾拒絕接納這個方案。

舒默周四表示，希望麥康奈爾在談判中作出讓步，如果不出台新紓困計劃，美國恐怕將遭遇二次經濟衰退。

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責任編輯：柯志宏

紓困措施 美國 舒默 麥康奈爾 佩洛西 美國國會 美國民主黨

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