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【美股焦點】CrowdStrike上季業績虧轉盈　股價大漲15%

股市 00:00 2020/12/04

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Crowdstrike業績表現良好，股價揚升。

美國雲服務及網絡案全方案供應商CrowdStrike（美︰CRWD）公布，截至10月底止財政季度業績，期內收入為按年增長86%至2.325 億美元，高於市場預期元；淨虧損為2450萬美元，對比去年同期虧損2450萬美元。若按非通用會計準則，季內錄盈利1860萬美元，對比去年同期虧損1340萬美元。

CrowdStrike聯合創始人兼行政總裁George Kurtz表示，第三季度業績超出了預期，年度經常收入（Annual Recurring Revenue）創下1.17億美元全新紀錄，並且獲得1186位新的訂閱客戶。廣泛的需求推動了公司的服務收入按年快速增長87％。

他續稱︰「CrowdStrike的強勁規模增長突顯了我們在安全雲類別中不斷增長的領導地位。」

CrowdStrike亦提供了第四季度業績指引，預期收入2.455至2.505億美元；Non-GAAP淨利潤1850萬至2210萬美元，對應每股盈利0.08至0.09美元。

CrowdStrike股價升15.6%，報163.7美元。

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編輯︰侯景成

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