【餓「新」嘗啖＠iM網】蔡瀾花花世界 甘棠燒鵝

疫情下的2020年，說難過卻又快過，轉眼間已到盡頭。很多人因疫情影響，停擺了一年，也很多人另辟蹊徑，尋求突破。最近蔡瀾就開了他的YouTube頻道《蔡瀾花花世界》，狀態大勇，不讓一眾KOL專美。



這天因為蔡瀾拍花花世界的緣故，有幸到「甘棠燒鵝」幫手食，一次過出齊五種不同手法的鵝：金牌燒鵝、琵琶鵝、一品鵝、梅子鵝及八寶鵝，實是意外之喜。

甘棠燒鵝和鏞記關係千絲萬縷，由在鏞記工作超40年的燒味部總管棠哥主理，老闆甘焯霖（Jacky）則是鏞記掌門人的堂兄弟，所以很多鏞記出品，在這裏都似曾相識。



首先上枱的是金牌燒鵝，棠哥話他們選用的是頸短腳短、身型飽滿，重約五斤的黑鬃鵝，這樣皮殼夠厚，燒出來賣相好看，皮的脆度也夠。燒鵝燒得靚，刀功亦十分講究，其72刀的刀功做到件件皮肉相連，拼起來有如大鵬展翅，兩邊「鵝翼」其實是以部位「鵝碎窩」（約為鵝胸位置）去骨改刀拼砌而成。皮脆肉香，加上秘製鵝汁就更美味。



琵琶鴨食得多，琵琶鵝很少餐廳做，因為工序繁複，洗淨後開膛攤平去掉內臟、在鵝的內外塗上秘製醬汁、醃製數小時後吊乾……終於等到琵琶鵝上桌，只見外皮紅潤酥脆，香味逼人，外皮香脆，入口陣陣鵝香，肉汁雖不及一般燒鵝豐富，但勝在皮更脆肉更嫩，質感鬆化可口不硬崩崩。



一品鵝煲由鵝頭、鵝頸、鵝肉、鵝肝、鵝翼、鵝掌、鵝腸、鵝紅等共冶一煲，料多層次亦豐富，不同部位的鵝質感和吸味力都不一樣，鵝血原味濃而嫩滑，鵝肝甘香細滑，鵝頸軟腍入味。至於梅子鵝我還是頭一次食，荔芋墊底，靈魂所在是那酸甜香馥的梅子醬汁，和味又冶味，此時蔡生提議淥碗米粉放進去，不得了，完全集精華於一身，此食法值得推介。



最後是八寶鵝，做法和八寶鴨一樣，掏空內臟去骨，將鵝肉及鮑魚、咸蛋黃、蓮子等釀入內，因為之前吃得太多，只能輕嚐。



除了燒鵝，甘棠的叉燒同樣令人稱譽，這裡的「甘一刀肥燶叉燒」，選用脢肉最頭一段部位，肉質軟腍，又有一層香口的油脂包覆，脂肉層次分明。師傅特別將肥膏位燒得帶焦香微燶，，吃來化口豐潤，肉質保持嫩滑，肉汁和油香豐盈，十分美妙。



棠哥復出，很多時下買少見少的懷舊燒味如金錢雞、紮蹄等重現，喜見美食得以傳承。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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