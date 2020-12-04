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【筍盤推介】旺中帶靜罕有特色連天台戶 全新裝修首期唔使40萬

股樓投資 08:00 2020/12/04

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疫情下本港經濟前景愈來愈不明朗，特首林鄭月娥早前指憂慮保就業計劃於11月底完結後，本港將出現結業潮，市場相信未來失業率未見頂，但樓市購買力卻暫未見大減，市場上仍有不少上車客趁亂市執平貨。現時市場上仍有不少樓價較低水之選，以下介紹的單位為於元朗單幢物業喜利大廈，樓價只是「三字頭」，首置人士最平支付40萬元即可上車。

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位於元朗市中心擊壤路2至10號的喜利大廈，於1980年入伙，設有1座，提供286個單位，實用面積由226平方呎至321平方呎。喜利大廈的最大賣點是交通便利，由物業前往港鐵朗屏站只需約5分鐘左右。

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以上介紹連天台單位，實用面積280平方呎，間隔為2房設計，單位擁新凈裝修，業主叫價398萬元，換言之首期最低只約40萬元就可上車，有意上車人士可留意一下。

【低價成交】麗城花園2房減價8%創逾1年新低價 上車客趁亂市執平貨，詳見【下一頁

以下為單位相片：

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    +6

 

放盤詳細資料如下：

放盤地址： 元朗擊壤路2至10號喜利大廈 （物業編號:BW00143247 ）
 
實用面積： 280平方呎
間隔: 2房
叫價： 398萬元
賣點: 
  • 物業位於元朗市中心
  • 朗屏西鐵站只需約5分鐘
  • 巴士總站瞬間直達
  • 旺中帶靜罕有特色連天台戶
  • 單位設有全新裝修
  • 首期40萬元         

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

https://bit.ly/2I7lE5F

 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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記者：陳詠妍


 

疫情 失業 就業 樓價 元朗

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