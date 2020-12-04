【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？

有「中國P&G」之稱的藍月亮（新上市編號：6993），說了多時，終於正式登場！

外界似乎對藍月亮的評價都很不錯，甚至早有業界人士直言藍月亮業務獨特，是必新股之選。但在一眾好評之中，到底藍月亮又有甚麼風險值得注意的？以下列舉出的五點。

藍月亮星期五招股你抽唔抽？ 認購前三大不可不知 ，想知詳情請按：【下一頁】

1. 核心產品增長速度下降

藍月亮的營業收入主要由三部分組成，分別為衣物清潔護理產品、個人清潔護理產品和家居清潔護理產品，其中衣物清潔護理產品佔比最高，基本上保持在87.5%。不過，其增長速度近年正在下降，增幅從2018年的31.5%下降至2019年的18.0%。

藍月亮明6993周五起招股 三大亮點你要知，想知詳情請按：【下一頁】

除此之外，根據弗若斯特沙利文數據顯示，藍月亮在過去11年間都穩佔中國洗衣液市場第一的位置，惟公司業績增幅卻在下降。從招股書可見，2017年至2019年度藍月亮分別實現營業收入56.32億元、67.68億元及70.5億元，增幅從20.2%降至4.2%；對應的淨利潤則為0.86億元、5.54億元及10.79億元，增速從544.2%降至94.9%。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

2. 洗衣液為核心產品過於單一

藍月亮的產品種類比較單一，洗衣液是最大的收入來源。據招股書顯示，2019年藍月亮衣物清潔護理產品的營業收入為61.78億元，佔整體87.6%。而個人清潔護理產品和家居清潔護理產品則分別為收入貢獻了5.9%和6.5%。

泡泡瑪特9992招股抽唔抽？ 認購前的五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

盡管藍月亮仍有不小的增長空間，因截止2019年，美國和日本市場的洗衣液滲透率分別達91.4%和79.5%，惟中國市場僅為44%。可是，由於藍月亮的產品更新換代慢，而且產品綫過於單一，若僅靠洗衣液產品搶攻市場，相信很難與擁有豐富產品種類的競爭對匹敵，尤其被競爭對手以減價戰來搶市場，藍月亮是否真能招架得住？

2019年藍月亮衣物清潔護理產品平均售價同比下降5%至每公斤12.1元，個人清潔護理產品同比下降4%至每公斤12.9元，家居清潔護理產品同比下降4.8%至每公斤13.8元。

京東健康6618上市在即 京東物流擬接力明年上巿 集資最多30億美元，想知詳情請按：【下一頁】

3. 藍月亮利潤上升全靠核心原料價格下滑

藍月亮的銷售成本近8成為原材料採購成本，原材料的成本對公司銷售成本起到決定作用，從而對藍月亮的盈利能力產生影響。2017年至2019年間，藍月亮的淨利潤逐年上升，卻非縮減銷售費用換取而來的利潤，而是依賴於洗衣液的核心原材料棕櫚油和LDPE價格的持續下滑，其中棕櫚油主要用於產品生產，石油下游塑料產品LDPE則用於包裝材料，兩種原材料均為石油的下游產品。

4. 應收款項大幅上漲加大公司的現金流壓力

招股書顯示，2017年至2019年間，藍月亮的貿易應收款項及應收票據分別為9.29億元、11.43元及17.5億元；貿易應收款項及應收票據周轉天數分別為57天、55.9天和74.9天，比2018年度同期增加了20天左右。

藍月亮在招股書中亦提到，今年至尊品牌的濃縮液洗衣液受到新冠肺炎疫情影響頗大，可能於2020年經歷與該等產品有關為數高達約120百萬元人民幣的產品退回。

５. 變相裁員涉數百宗勞動爭議

招股書顯示，2017年至2019年藍月亮員工總數從1.4362萬人減至1.1196萬人，兩年內削減了3,166人。外界就曾因此大幅減少員工而質疑，就在今年3月多間內地媒體報道，「變相剋扣工資」、「變相裁員」的消息。

京東健康6618傳有意上限定價 孖展超購逾百倍 抽幾多手先中？，想知詳情請按：【下一頁】

盡管藍月亮已即時發聲明，並對「裁員」一事僻謠，據其官方微博於3月13日曾發布以下聲明：「目前公司經營狀況良好，無裁員計劃，不存在大規模裁員。公司員工的離職流程，均按照規定處理，不存在無故克扣工資的情況。」但有內地網站指出，藍月亮存在的司法風險超過999條，其中勞動爭議312條，勞動合同糾紛90條。

總括而言，藍月亮估值確實不算便宜，但始終行業獨特性較高，市場預期招股反應不會太差。至於能否重覆農夫山泉（09633）上市的步伐則有待証實，不過有專直言，農夫山泉與藍月亮相比，農夫山泉的產品比較平，滲透率、銷售網絡更強，在這些方面均比較有明顯優勢，相反藍月亮則較弱。

然而，藍月亮如無意外會是本年度最後一隻較具吸引力的新股，隨着認購京東健康（新上市編號：06618）的資金剛好回龍，相信可吸引很多投資者認購，人數甚至可能會超越京東健康。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正