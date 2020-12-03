中企協會推「青春試翼‧大學畢業生啟航計劃」　提供逾2000個空缺

香港中國企業協會（中企協會）推出「青春試翼‧大學畢業生啟航計劃」，為大學畢業生提供逾2000個為期6個月或以上的職位。該計劃由中企協會統籌，並由勞工處提供支援。

在該計劃下，大學畢業生可獲不低於1.2萬元的月薪，所有於2019或2020年在香港或香港以外的院校完成學士或以上學位課程的香港居民均合資格申請。



計劃獲超過200間中企協會轄下會員機構踴躍參與，來自不同行業包括銀行、金融、進出口貿易、資訊科技、通訊及物流業，提供的職位空缺類別十分廣泛，包括培訓實習生、助理經理、分析員、工程師、程序員、測量師及會計師。



如欲了解更多參與企業及職位空缺的詳情，可瀏覽中企協會的網頁（job.hkcea.com）。

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責任編輯：黎淑雯