【聖誕節】Klook周日快閃72小時　四季酒店住宿連自助晚餐早餐人均2,024元起

▲ Klook推「聖誕最抵DEAL」，12月6日至12月8日將帶來精選Staycation、聖誕除夕自助餐等低至4折優惠。（Klook網站圖片）

聖誕節將至，Klook推「聖誕最抵DEAL」，除了逢星期四72小時快閃外，更加推連續兩個星期日快閃72小時，12月6日至12月8日將帶來精選Staycation、聖誕除夕自助餐等低至4折優惠。

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Staycation優惠包括香港四季酒店住宿優惠，豪華山景房／豪華海景房連自助晚餐及早餐低至4,048元起，人均2,024元起；港島海逸君綽酒店聖誕除夕住宿優惠低至2,629元起，包括1晚住宿連早餐及自助晚餐；香港港威酒店佳節海鮮盛薈食住歎優惠低至1,197元起，人均599元起，包括高級客房1晚連海鮮拼盤、美酒及自助早餐；海景嘉福洲際酒店聖誕節住宿優惠，連二人自助早餐、自助晚餐及紅酒一枝 ，只需1,857元起，人均929元起。

精選聖誕自助餐、美食優惠包括九龍酒店自助午餐／晚餐／下午茶優惠分別為463元、733元及262元；港島海逸君綽酒店自助午／晚餐分別低至376元及602元起。此外，Häagen-Dazs x Sanrio characters雪糕火鍋經典套裝低至476元。

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責任編輯：朱悅瀅