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【MPF】上月環球股票狂彈11% 專家指MPF面世20年最勁

Hot Talk 21:01 2020/12/03

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上月MPF環球股票基金狂升16%，遠勝平均回報的6%漲幅。

強積金（MPF ）面世剛好20年，再為打工仔帶來好消息，提早報佳音，據專家積金評級（MPF Ratings ） 今天（12月3日）發表的最新數據，旗下「積金評級的環球股票基金指數」在11月份錄得11.26%的單月回報，是自MPF推出以來，環球股票最佳的單月表現。

人均帳戶結餘創新高  料達24.5萬

此外，計及所有類別基金，上月平均回報亦錄得逾6%升幅，積金評級主席叢川普（Francis Chung）指，每名成員的人均帳戶創歷史新高，供款戶口料逾24萬元。

叢川普形容，11月份對強積金成員是美好的月份，皆因上月乃環球股票自MPF推出以來，表現最好的月份。至於論及整體平均投資成績，上月亦帶來6.22%單月回報表現，亦是自2011年11月（即9年以來）最佳的平均單月回報表現，更令成員的平均帳戶結餘，增長至24.5萬元的史上新高，相信可成為供款人未來退休需求的重要跳板。

若再予以細分，審視400多隻基金，贏家輸家逐個捉，叢川普指以歐洲股票最標青，在11月份的表現最好，狂彈16.29%；可惜仍未能令其中綫投資成績扭虧為盈，皆因歐洲股票是今年以來唯一仍錄得虧損的資產，首11個月微蝕1.13%。

20年冠軍產品  港股基金成大赢家

市場上較鮮有押注歐洲股票的單一市場MPF基金，有提供此產品的BCT銀聯，其集團董事總經理及行政總裁劉嘉時回應查詢表示，成員在歐洲股票基金轉入及轉出的情況每月不同，並沒看到一個持續的趨勢。而該行對歐洲市場維持中性看法，若供款人對歐洲前景有保留，可在其他已發展市場發掘投資機會，但必須留意一己的風險承受能力，作出合適的投資選擇。

另一方面，晨星亦統計面世20年的冠軍MPF產品，大赢家是一眾主動式管理的港股基金，榜首是海通香港特區旗下兩隻基金，累升逾8.15倍，或相當於年率化回報12%。永明彩虹旗下港股基金則累彈6.56倍，或年率化回報10.68%，亦高踞三甲之列。反觀，榜末是東亞日股基金，累計蝕近10%，或年率化負數0.7%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : MPF

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