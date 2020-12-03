【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效

▲ 消息指，滙豐與虛銀就eDDA收費問題仍未達成共識，Mox率先取消支援滙豐等4間銀行eDDA轉賬服務。

滙豐HSBC早前提出電子直接扣帳授權（eDDA）分層式收費後，虛擬銀行繼續爭取減費，指滙豐所徵收的手續費，遠高於結算成本收費，早前已有虛銀不排除短期內會停止支援指定銀行的eDDA服務。Mox就率先停止滙豐、中銀香港 （02388） 等4間銀行的eDDA轉賬服務，周六（5日）起生效。

渣打香港牽頭成立的虛擬銀行Mox，今日向客戶發出通知，指由12月5日起，只支援渣打、信銀國際、星展香港、東亞 （00023） 等7間傳統銀行的eDDA轉賬服務，同時將滙豐、恒生 （00011） 、中銀香港及大新銀行 （02356） 從名單上移除。

一文睇清eDDA、FPS即時轉賬入虛銀分別【下一頁】

Mox：深信客戶存入款項應該繼續免費

據Mox電郵上指，尊重個別銀行的商業決定，但在客戶存入款項理應繼續免費的原則下，決定移除部分銀行。

Mox又指，緊接今次調整後，客戶仍有其他方法存入款項至Mox戶口，例如將Mox綁定為轉數快（FPS）的預設收款戶口，或登入其他銀行並將Mox設定為登記收款人等。

目前7間開業虛銀當中，Mox、眾安、匯立及Livi均支援eDDA轉賬。眾安銀行發言人指，仍在與滙豐協商，繼續爭取對用戶利益為先的方案。

Livi未有直接回應會否調整eDDA服務，但表示隨著數碼時代的持續發展，相信銀行業各界都應為普及金融出一分力，推動本港金融業和社會發展。本網正在向匯立銀行查詢。

凡100萬元或以上轉賬 滙豐向虛銀徵收2%手續費

早在6月時，市場消息指，滙豐向虛銀徵收劃一2%的eDDA轉帳手續費率，引起虛銀不滿，滙豐因此再提出按轉帳金額作分層式收費，如100元以下免費、100萬元以上則劃一2%；若虛銀不接受則會按標準一律收取2%手續費。

據悉，雙方目前仍在磋商，但隨著香港銀行同業結算公司提升結算等功能的限期迫近，虛銀亦急需作出決定。另有業界指，最擔心其他傳統銀行跟隨滙豐開徵收費，增加虛銀負擔並防礙展，有消息指中銀香港對虛銀徵收1% eDDA手續費。

有市場人士指，相信事件最終需由監管機構介入平息，但金管局早前回應時指，金管局一般不會介入轉數快參與機構之間的商業協議以提供指引或干預雙方擬定的收費水平。

相關文章：

【港元定期存款】中小業界逆市搶存 3個月年息1.2厘

【迎戰虛銀】花旗預告明年推「Citi Plus」 主打1.8厘高息活期

編輯：趙穎妍