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聯合國降低大麻管制級別 促成醫療用大麻合法化

環球政經 19:01 2020/12/03

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聯合國麻醉藥品委員會日前就大麻從《1961年麻醉品單一公約》附表四中刪除投票，最終通過表決，承認大麻在醫療上的用途。

【男女平等】聯合國婦女署：疫情恐令性別平等倒退　女性家務負擔更加沈重下一頁

近年全球多國就醫療用大麻合法化議論紛紛，世界衞生組織去年更建議，改變大麻和相關物質的管制範圍。聯合國麻醉藥品委員會日前遵照建議，就是否將大麻從藥效不大的藥品清單中移除作表決，最終以27票贊成、25票反對、1票棄權，通過將大麻從《1961年麻醉品單一公約》附表四中刪除。

【核武條約】《禁止核武器條約》明年1月生效　5大擁核國美英法中俄未有簽署下一頁

這次表決結果，意味大麻的相關管制將會降低，不過目前官方只承認在醫療上大麻的應用，至於非醫療用途則仍然違法。有預料指，由於多國偏向跟隨聯合國公約訂立立法標準，未來多個國家可以通過修例推動醫療用大麻合法化，進一步亦為休閒大麻合法鋪路。

中國代表指出，即使聯合國通過表決承認藥用大麻，中方仍會嚴格監管，避免濫用而造成傷害。

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撰文 : 林展鋒

聯合國 中國 世界衞生組織

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