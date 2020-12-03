聯合國降低大麻管制級別 促成醫療用大麻合法化

聯合國麻醉藥品委員會日前就大麻從《1961年麻醉品單一公約》附表四中刪除投票，最終通過表決，承認大麻在醫療上的用途。

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近年全球多國就醫療用大麻合法化議論紛紛，世界衞生組織去年更建議，改變大麻和相關物質的管制範圍。聯合國麻醉藥品委員會日前遵照建議，就是否將大麻從藥效不大的藥品清單中移除作表決，最終以27票贊成、25票反對、1票棄權，通過將大麻從《1961年麻醉品單一公約》附表四中刪除。

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這次表決結果，意味大麻的相關管制將會降低，不過目前官方只承認在醫療上大麻的應用，至於非醫療用途則仍然違法。有預料指，由於多國偏向跟隨聯合國公約訂立立法標準，未來多個國家可以通過修例推動醫療用大麻合法化，進一步亦為休閒大麻合法鋪路。

中國代表指出，即使聯合國通過表決承認藥用大麻，中方仍會嚴格監管，避免濫用而造成傷害。

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