  • 17°C
香港時間 : 20201203日 (四) 21:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞馬遜發現完好岩石壁畫 長近13公里 可追溯至一萬年前

環球政經 17:13 2020/12/03

分享：

有科學家在亞馬遜雨林發現目前最大幅史前岩石壁畫，年代可追溯至超過一萬年前。

【月球有水】NASA新發現！　月球日光所及一邊發現水分子下一頁

外媒報導，一隊英國考古學團隊在哥倫比亞偏遠的亞馬遜雨林區，發現長近13公里的史前岩石壁畫。壁畫以紅色顏料繪畫，畫上有數以萬計在冰河時期已絕種的動物，包括長毛象、史前樹懶以及史前羊駝等。由於動物被舉高雙手的人群圍繞，科學家估計壁畫正紀錄族人舉行狩獵慶典或宗教儀式的情況。壁畫又紀錄了當時人類的居住環境，以及狩獵和耕種等情景。

探索太空奧秘 科學家發現24個適合人類移居星球下一頁

由於壁畫於2.5米高的峭壁上，加上被其他岩石遮擋，岩石表面免於太陽照射及風化 ，所以保存良好，研究團隊根據壁畫內容推斷該塊壁畫最早可追溯至1.25萬年前，當地原住民則相信壁畫為第一批抵達南美的人的作品。

研究團隊又形容，壁畫可媲美著名畫家米開朗基羅，於意大利西斯廷教堂創作的穹頂畫「創世紀」，稱之為史前的西斯廷教堂。團隊相信，還可以在附近地區發現更多同類畫作。

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

太陽 哥倫比亞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【藍月亮IPO】藍月亮星期五招股你抽唔抽？ 認購前三大不可不知
【藍月亮IPO】藍月亮星期五招股你抽唔抽？ 認購前三大不可不知
【疫市筍盤】銅鑼灣鬧市屋苑3分鐘抵港鐵站 兩房戶劈價9%沽 呎價僅1.3萬元
【疫市筍盤】銅鑼灣鬧市屋苑3分鐘抵港鐵站 兩房戶劈價9%沽 呎價僅1.3萬元
【樓市大地震】「舖王」鄧成波損手　豉油街項目至少蝕3,472萬
【樓市大地震】「舖王」鄧成波損手　豉油街項目至少蝕3,472萬
【薪酬調查】港人月入中位數維持1.9萬元　8大行業最新月入中位數一覽
【薪酬調查】港人月入中位數維持1.9萬元　8大行業最新月入中位數一覽
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【強積金】MPF戶口20年滾存逾120萬　MPF贏家授3大心得
【強積金】MPF戶口20年滾存逾120萬　MPF贏家授3大心得