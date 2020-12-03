亞馬遜發現完好岩石壁畫 長近13公里 可追溯至一萬年前

有科學家在亞馬遜雨林發現目前最大幅史前岩石壁畫，年代可追溯至超過一萬年前。

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外媒報導，一隊英國考古學團隊在哥倫比亞偏遠的亞馬遜雨林區，發現長近13公里的史前岩石壁畫。壁畫以紅色顏料繪畫，畫上有數以萬計在冰河時期已絕種的動物，包括長毛象、史前樹懶以及史前羊駝等。由於動物被舉高雙手的人群圍繞，科學家估計壁畫正紀錄族人舉行狩獵慶典或宗教儀式的情況。壁畫又紀錄了當時人類的居住環境，以及狩獵和耕種等情景。

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由於壁畫於2.5米高的峭壁上，加上被其他岩石遮擋，岩石表面免於太陽照射及風化 ，所以保存良好，研究團隊根據壁畫內容推斷該塊壁畫最早可追溯至1.25萬年前，當地原住民則相信壁畫為第一批抵達南美的人的作品。

研究團隊又形容，壁畫可媲美著名畫家米開朗基羅，於意大利西斯廷教堂創作的穹頂畫「創世紀」，稱之為史前的西斯廷教堂。團隊相信，還可以在附近地區發現更多同類畫作。

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