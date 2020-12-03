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【東京奧運】國際奧委會考慮 為入境觀眾免費接種疫苗

環球政經 20:10 2020/12/03

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受疫情影響延至下年舉辦的東京奧運，國際奧委會正考慮為入境觀賞賽事的旅客免費接種疫苗。

【東京奧運】日本學者：東京奧運簡化規模　經濟損失料達1021億港元下一頁

本於今年7月舉行的東京奧運，因為新冠肺炎在全球肆虐，連同殘奧延遲至下年夏季舉行。本應運動會該為提振主辦國經濟，但這次延期卻令日本虧損2千億日圓，據悉日本一直有與國際奧組委聯繫，商討有關減少虧損的工作，包括減少聘用運動會員工。

【日本疫情】再創新高! 東京都新冠肺炎確診570宗 將取消新年朝賀下一頁

雖然日本當局積極尋求減少虧損的方法，以希望東京奧運能如期舉行，民間卻有聲音要求日本取消舉辦東京奧運。國際奧委會主席巴赫表示，為釋除日本民眾對入境旅客可能增加社區散播病毒的疑慮，國際奧委會鼓勵所有運動員及入境人士在前往日本前接種疫苗，更透露正考慮資助所有入境觀看奧運會賽事的觀眾，接種新冠疫苗。巴赫強調奧委會一直以提供一個安全的比賽環境作為大前提。

早前有民意調查指，有近6成受訪者希望當局能限制外地觀眾入境人數，以保障日本本土疫情，巴赫回應指，需要視乎下年初夏各地的疫情才決定會否限制入境人數。

根據目前奧委會發出的指引，所有運動員及有關訓練人員必須在前往日本 72 小時前作檢測，並需要接受14日強制隔離，不能觀光或乘搭公共交通等。有關措施將於下年春天作最後修訂。

撰文 : 林展鋒

東京 奧運會 日本 新冠肺炎疫情

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