南韓疫情下迎高考日 35名確診考生醫院應考

南韓在第三波疫情下迎接高考日。當局推出多個防疫措施，防範新冠病毒藉高考進一步擴散。

【南韓疫情】青年較易成隱性患者 南韓首都圈再上調防疫警戒級別【下一頁】

全球多個國家為避免人群聚集，取消當地高考。南韓高考原定於上月19日舉行，但因疫情延遲至今日開考，並推出多個防疫措施。學生在進入考場前，需要量度體溫，若果體溫過高，甚或出現其他病徵，均會被安排到特別房間應考; 每個考生的桌上均會有膠板相隔，考生應考時亦須要配戴口罩。當局又呼籲考生親友切勿到考場外為考生打氣，以免人群聚集，增加病毒傳播風險。

【H5N8】韓國、荷蘭部分地區爆發禽流感 全港即日起暫停進口禽類產品【下一頁】

對於因疫症而無法親身到考場應考的考生，南韓當局亦有特別安排。本屆有3,775名考生，在強制隔離時應考，另外有35名確診考生，在考評人員監察下，在醫院病房應考。

當局亦特意在高考日前夕，延長衛生部門的病毒檢測服務，希望讓考生或監考員在最後時間亦可作檢測。據報，高考日前夕晚大田市一個主考官及其緊密接觸者確診，需要安排臨時主考人員替代工作。

全國今年有不足五十萬南韓學生報考高考，為歷年最低。南韓過去一日新增540宗確診個案，連續兩日超過500宗，再多三人染病死亡，有網上連署要求當局再次延後高考，指高考罔顧考生安全，尤如將孩子投入火爐中。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機