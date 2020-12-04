【奢侈品百強】《2020全球奢侈品力量》　LVMH膺榜首 港品牌入圍10強

德勤發布《2020全球奢侈品力量》 報告顯示，2019財年全球最大的100家奢侈品公司錄得總銷售額2,810億元（美元，下同），複合增長率達8.5%。而在奢侈品公司十強之中，有一家香港品牌入圍，是周大福珠寶集團，以奢侈品銷售額84億元，排名第8，較去年上升一級，而LVMH則以374億元銷售蟬聯NO.1奢侈品牌。

《全球奢侈品力量》報告採用公開數據，根據2019財年（截至2019年12月30日止）奢侈品綜合銷售額，評選出全球最大的100家奢侈品公司，並從地域和產品領域角度評估這些公司的業績表現。報告還展望了全球經濟形勢，並探討了決定奢侈品市場走向的主要趨勢。

2020全球者侈品10強企業及銷售額一覽：

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報告披露，奢侈品公司百強中，以意大利公司佔最多，合共22家，而法國則佔百強總銷售額的最大份額，比重為28.3%。在10強之中，法國品牌佔了3家，瑞士及美國品牌各位2家。

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要進入全球奢侈品百強，最低營業額為2.38億元，較去年增長2,000萬元，平均營收規模為28億元。至於奢侈品公司十強銷售額，於2019財年首次佔百強總銷售額超過一半，為51.2%。十強公司的增長高於百強，分別為11.9%和8.5%。

總部設於中國、日本和美國的奢侈品百強公司，銷售增長率按年大幅下降﹔反觀總部設於歐洲的企業增速則有所上升，唯一例外的是英國，其增速錄得些微下降。

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記者：李兆明