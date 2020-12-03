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【樓市熱話】想做收租佬 400至600萬買一房定兩房好？

股樓投資 19:35 2020/12/03

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收租被視為最穩打穩紥的被動收入，因此有不少人都會將剩餘的資金投資在樓房上，這樣就算不上班、不工作，都有穩定收入。不過，要成為一個成功的包租公，也要有一定的技巧與投資眼光。

【樓市熱話】樓市只升不跌？ 網民：有升升跌跌才正常：【下一頁

有網民詢問網友意見，指自己希望投資物業收租，預算有4-600萬，究竟應該購買一房單位，還是兩房單位。大部分網友認為兩房單位的放租成功率較高，不過在這個預算下，只有九龍舊樓，以及細呎數的兩房單位才能符合預算。

【樓市熱話】未來10年公屋供應逾30萬 網民：房屋政策是「八萬五」2.0：【下一頁

樓主在參閲網友的意見後，考慮購入粉嶺名都兩房單位，詢問各位網友認為值不值得投資，及後大部分網友都認為可以購入，也祝福樓主成功加入包租公行列。

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責任編輯：翁嘉陽

收租 財務自由 被動收入 粉嶺

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