東京檢察部就漏報櫻花會收支調查 擬傳召安倍晉三作供

日本前首相安倍晉三涉嫌無申報為支持者支付櫻花會晚宴費用，違反政治資金規正法及公職選舉法，東京檢察部門擬要求安倍接受質詢。

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日本首相每年櫻花會前均會舉辦晚宴，宴請政界、財政界及文化界等知名知名人士出席。外媒報導，東京檢察部就事件展開調查，認為有必要傳召安倍說明對收支報告書內容的了解。

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檢察部表示，有關的政治資金收支報告，並無安倍補貼晚餐會的費用，亦無記載參加者所繳交的會費、舉辦晚餐會的整體經費等，漏記的總額可能高達約4000億日元。

據悉檢察部較早前已傳召安倍的公設第一秘書與部分晚餐會參加者等作供，公設第一秘書於接受問話時，承認知道相關費用應記載於政治資金收支報告書，因為不記載已成為慣例，所以並無寫下有關費用。

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