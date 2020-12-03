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內地再公布新一批遊戲版號撤銷名單　手遊監管升溫

新經濟追蹤 23:09 2020/12/03

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國家新聞署於11月30日再次公佈新一輪遊戲審批撤銷名單，《紅月無雙》及《雷霆狂暴》兩款遊戲被指存在違規行為。

國家新聞出版署於11月30日再次公佈新一輪遊戲版號撤銷名單，《紅月無雙》及《雷霆狂暴》兩款遊戲被指存在違規行為，其遊戲審批已分別於11月23日及27日撤銷，違規理由未有公開。

現時在名單中，共有19款遊戲版號遭到撤銷，當中大部分為手機遊戲，主要類別為休閒益智類，其中，有13款被禁遊戲的的出版單位均為「河北冠林數字出版公司」。

國家新聞出版署今年9月首次在官方網站公開遊戲審批撤銷名單，其中有6款遊戲早在6月29日時已經被禁，外界解讀此名單為國家對遊戲版號監管收窄的信號。

2018年遊戲版號涷結解封 騰訊即升4%

遊戲版號對中國遊戲產業意義重大，若國產網絡遊戲未能通過版號審核，即意味著新遊戲無法透過販賣遊戲道具等方式獲利，只能依靠廣告收益，對遊戲行業收益影響甚大。

中國先前為控制新增網絡遊戲運營數量，2018年3月提出暫停申報國產遊戲版號審批，騰訊 （00700） 新遊戲遲遲未能上線，2018年第二季線上遊戲業務收入按季即大跌19%。

其後，時任中宣部出版局副局長馮士新在2018年12月21日宣佈首批國產遊戲版號已完成審核，消息傳出後，當日騰訊股價曾升逾5%，最終升4%。

內地加緊收窄遊戲版號監管 網遊春天不再？

據內地媒體報道，自內地在2018年12月重新恢復通過第一批國產遊戲版號後，通過審核的遊戲數量大大減少，2016年獲批遊戲版號的遊戲數量有近4050個，但2019年4月時，僅有40款遊戲獲批遊戲版號。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 遊戲 騰訊控股（00700） 騰訊 媒體

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