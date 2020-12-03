【聖誕節】新地十二大商場三大策略吸客　料聖誕營業額按月升8%

▲ 新地十二大商場以三大營銷策略催谷聖誕銷情，包括加推400項外賣自取優惠、推出大型感謝祭吸消費、以線上電子銷售平台吸引線下消費。（新地提供圖片）

聖誕節前疫情反覆，新地十二大商場以三大營銷策略催谷聖誕銷情，包括加推400項外賣自取優惠、推出大型感謝祭吸消費、以線上電子銷售平台吸引線下消費。新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮預料，聖誕營業額按月升8%。

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新地十二大商場聯同場內逾200家食肆，其中東港城將推出外賣自取回贈優惠，午市及晚市時段作餐飲消費滿100元即可享20元餐飲贈券回贈，滿200元更可獲50元餐飲購物贈券。The Point by SHKP會員可透過手機應用程式預訂外賣，輸入東港城及將軍澳中心的指定優惠碼，可享外賣自取立減最多50元優惠，另多間人氣美食優惠低至7折，合共折扣優惠可高達53折。

感謝祭貨品低至1折 搶攻聖誕黃金檔期

商場亦聯同租戶推出大型購物節，其中上水廣場於即日至1月3日舉行Xmas Party Sale購物祭，逾3萬件商品低至1折起。北角匯舉行「一周年感謝祭」，大量筍貨低至1折起發售。商場更把握網上營銷機遇，東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙聯手推出「折上折瘋搶Online Sale」優惠網，網上掃貨再到店自取，三個商場同時於Facebook直播推介產品優惠。

鍾秀蓮表示，雖然疫情持續，不過隨著聖誕佳節將至，相信能刺激市民消費意欲，加上以網上直播方式讓市民留家同樣能享受購物樂趣，預料聖誕營業額將較上半年為佳。

新地十二大商場包括東港城、上水廣場、北角匯、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場。

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責任編輯：朱悅瀅