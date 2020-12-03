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【美國大選】海湖莊園竟不准長住 特朗普遷居或受阻

環球社會熱點 19:01 2020/12/03

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外媒估計特朗普離開白宮後，會搬往名下位於佛羅里達州的海湖莊園。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨拜登成為候任美國總統，但美國總統特朗普仍拒絕認輸。外媒估計特朗普離開白宮後，會搬往名下位於佛羅里達州的海湖莊園。但原來特朗普曾與當地達成協議，不能於海湖莊園連續長時間居住，遷居計劃可能受阻。

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海湖莊園位於佛羅里達州棕櫚灘，於1985年獲特朗普（Donald Trump）以1,000萬美元（約7,800萬港元）的價格購入。

特朗普於90年代陷入財困，一度打算將海湖莊園拆售，遭當地官員拒絕有關計劃。特朗普其後將海湖莊園改建成私人俱樂部，收取會員費而未有將莊園出售。

美媒報道，海湖莊園正進行翻新工程，包括擴大海湖莊園内的私人住宅範圍。美國廣播公司（ABC）上周更報道，美國特勤局成員曾詢問特朗普一家是否打算遷至海湖莊園居住。

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但根據特朗普當年與棕櫚灘政府簽署的協議，海湖莊園竟不能用作全天候住所。該協議列明，特朗普家庭及海湖莊園近500名會員每次不可逗留超過7日，每年則不能逗留超過21日。

特朗普於2017年前主要長居紐約，只會偶爾前往海湖莊園和家人度假、打高爾夫球或與名流聚會。特朗普入主白宮後，曾於海湖莊園與多國領袖舉行會議，及招待多國重要外賓。

據《棕櫚灘每日新聞》（The Palm Beach Daily News）報道，鎮上居民不時抱怨特朗普乘坐海軍陸戰隊專機前往當地，造成噪音等問題。該鎮議會表示，一旦特朗普卸任，就必須拆除海湖莊園西草坪的直升機停機坪。

如果特朗普決定全天候居住在海湖莊園，當地政府料不會驅逐特朗普，但有可能撤銷俱樂部的營業執照，導致俱樂部的收入受損。

責任編輯：鄭錦玲

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