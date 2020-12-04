當務之急防疫抗疫 美國醫改料將延後

今期繼續討論康健護理行業。若拜登政府正式上台，我們預計比其前任政府更重視新冠病毒的抗疫工作，短期來說新任政府會偏重疫情危機管理，多於制定長期政策目標，應特別有利美國康健護理業。

候任政府抗疫措施或包括推出全國檢測指引、強制全民佩戴口罩，及可能發出控制疫苗分發和分配的指令。美國政府疫苗開發計劃「曲速行動(Operation Warp Speed)」很大機會繼續進行，但或會增加購買個人防護裝備及新興療法等方面的撥款。若疫情發展仍然嚴峻，醫院亦可能獲得額外的針對性財政支持。

基於最近美國大選，市場基本預測是民主黨出任總統，參眾兩院維持分治局面。我們預期美國在未來至少兩年將會陷於立法僵局。此外，立法僵局使企業稅制改革的機會下降。鑑於落實重大醫改立法的機會減少，這應利好康健護理業的投資者。

另外，這個立法僵局料將減低美國藥物定價改革的可能性，甚至藥物配送或支付制度出現重大轉變的機會亦降低。相關藥物定價改革的任何重大措施可能推遲至2021年後才會落實。兩個政黨似乎意識到必須依賴生物醫藥公司對研製療法和疫苗的成果，才可跨過疫境。因此，預期這情況將紓緩醫療行業面對的重大改革壓力。

新任政府可能會在2021年專注處理疫情，因而限制了對美國醫療市場作出任何其他重大變革的空間。其後，拜登政府料將致力擴大醫保的保障範圍，並透過立法和行政手段支持「平價醫療法案(Affordable Care Act)」。

當各政府忙於處理疫情之際，醫療改革可能會遭延後。至少在2021年下半年之前，候任政府的短期重點看來會偏重疫情危機管理，多於制定長期政策目標，有利投資康健護理業的投資者。